Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde İşten Çıkarılan İşçiler Tazminat Hakları İçin Açıklama Yaptı

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin otopark ve kafelerini işleten Ankara Tıplılar Vakfı'nın iktisadi işletmesi olan ANTIP AŞ'de işten çıkarılan işçiler, tazminat hakları için Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde açıklama yaptı. İşçi Ümit Bolatbaş, "Bu terbiyesizliktir. Bu vurdum duymazlıktır, umursamamazlıktır. Bunların her biri üniversitede öğretim üyesidir. Bunların her biri öğrenci yetiştiren insanlardır. Yaptıkları hukuksuzluktur. Yaptıkları ahlaksızlıktır. Şunu söylüyorum ki, hiçbir hocaya bu anlamda rahat yok. Bunu herkes kafasına yazsın. İnsanlar korktuğu için bizi üniversitenin dışında tutmaya çalışıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Kolluk güçleri arkadaşlarımızı bunun için buraya çağırıyorlar. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Bu mu sizin hak anlayışınız? Yazıktır, yazık. Bu insanların çoluk çocupu var" dedi.

İşten çıkarılan ANTIP AŞ işçileri "Sadaka Değil Hakkımızı İstiyoruz","Ankara Tıplılar Vakfı Sesimizi Duysun","Bize Tazminat Yoksa Size de Huzur Yok","Ankara Tıplılar Vakfı Çalışanına Hesap Ver" yazılı dövizler taşıdı. İşçiler, "Tazminat hakkımız, söke söke alırız" sloganı attı.

"BİZLERİN MÜCADELESİ, TAZMİNAT VE İŞ MÜCADELESİDİR"

Hastane önünde yapılan basın açıklamasını okuyan İşçi Ümit Bolatbaş şunları söyledi:

"Herkesin bildiği gibi Aralık 2023'ten işimize son verilmiştir. 4857. Kod29'a esasen işten çıkarıldık. Ankara Üniversitesi'ne ait 11 tane işletme, restoranlar, kafeler, otoparklar, market ihaleleri yapılmasıyla ihale usulüne istinaden bizleri iş garantisi olmaksızın bizleri bu zor şartlarda işsiz bıraktılar. ve aynı zamanda tazminat haklarımızı gasp etmeye çalışmaktadırlar. Bu sebepten dolayı ANTIP işçileri olarak, günlerdir basın açıklamasıyla sesimizi duyurmaya çalışmaktayız. Tazminatlar konusunda gerek Ankara Üniversitesi, gerek ANTIP AŞ, gerek ANTIP Vakfı olarak sorumlu olmadıklarını ima etmeye çalışmaktadırlar. Hiçbir kimse bu konu üzerinde sorumluluk kabul etmek istememektedir ve muhatap olmamaktadır. Bizler biliyoruz ki hiçbiri konuyla ilgili muhatap ve sorumlu olmak istemeseler de, bizlerin sorumluluları Ankara Üniversitesi ANTIP Vakfı hocalarıdır. Çünkü bizler yıllarca Ankara Üniversitesi hocalarına, misafirlerine hizmet vermiş birimlerde çalışan işçileriz. Ankara Üniversitesi Vakfı'nın 300 hocası var. 300 tane hocası, hiçbir şekilde ve üniversite dahil olmak üzere bizlerin tazminat hakları konusunda hiçbir duyarlılık gösterip, açıklama yapma gereği dahi duymamaktadır. Bizlerin mücadelesi, tazminat ve iş mücadelesidir. Gerekirse üniversite dışında, üniversite içinde var olan hakkımızı aramak için bir araya gelip tekrar basın açıklaması yapmaktan kaçınmayacağımızı bilmelerini isteriz.

"İNSANLAR YILLARCA ÜNİVERSİTE HOCALARINA, MİSAFİRLERİNE VARANA KADAR HİZMET VERDİ"

Hocalarımızın gerek muayenehanelerinde, gerekse iş yerlerinde teker teker kendilerine bu konuyu bıkmadan, yorulmadan arz edeceğimizi, bu durumu anlatmaktan yorulmayacağımızı, geri kalmayacağımızı bilmelerini isteriz. Bizlere var olan basındaki arkadaşlarımızın vermiş olduğu destekten ve var olan sendikada görevli olan arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın şunu bilmesini istiyoruz, bizler kullanıp, atılacak insanlar değiliz. Bizler çoluğu, çocuğu olan, ailesi olan, sorumluluğu olan insanlarız. Kimse kusura bakmayacak. Herkes taşın altına koymasını bilecek. İnsanları kullanıp atmanın sadece bağnazlık ve yobazlık olduğunu bilmelerini isterim. İnsanlar yıllarca üniversite hocalarına, misafirlerine varana kadar hizmet verdi. Bu terbiyesizliktir. Bu vurdum duymazlıktır, umursamamazlıktır. Bunların her biri üniversitede öğretim üyesidir. Bunların her biri öğrenci yetiştiren insanlardır. Yaptıkları hukuksuzluktur. Yaptıkları ahlaksızlıktır. Şunu söylüyorum ki, hiçbir hocaya bu anlamda rahat yok. Bunu herkes kafasına yazsın. İnsanlar korktuğu için bizi üniversitenin dışında tutmaya çalışıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Kolluk güçleri arkadaşlarımızı bunun için buraya çağırıyorlar. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Bu mu sizin hak anlayışınız? Yazıktır, yazık. Bu insanların çoluk çocuğu var."

Ne olmuştu?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde bulunan otopark ve kafe işletmeleri için ihale açmış; otopark ve kafelerin işletmeciliğini yapan Ankara Tıplılar Vakfı, ihaleye katılamamıştı. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Tıplılar Vakfı'ndan işletmeleri boşaltmasını istemiş ve ardından Ankara Tıplılar Vakfı'nın iktisadi işletmesi olan ANTIP AŞ'de çalışan 72 işçi işten çıkarılmıştı.