Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, doğuştan kalp hastalığına sahip köpeği başarılı bir operasyonla iyileştirdi - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, doğuştan kalp hastalığına sahip köpeği başarılı bir operasyonla iyileştirdi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, doğuştan kalp hastalığına sahip köpeği başarılı bir operasyonla iyileştirdi

Ankara Üniversitesi veteriner hekimleri, doğuştan pulmoner atardamarında daralma olan bir Fransız bulldog cinsi köpeği başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturdu. Operasyon, Veteriner Kardiyoloji Birimi tarafından gerçekleştirildi ve köpeğin kalp defektleri onarıldı. Bu operasyonu gerçekleştiren birkaç merkezden biri olan Ankara Üniversitesi, Türkiye'deki kamu hayvan hastaneleri arasında da tek merkezdir. Operasyon sonrası köpeğin solunumu, akciğerleri ve kalp dolaşımı olumlu yönde etkilendi ve belirtiler neredeyse tamamen ortadan kalktı.

10.05.2024 11:08
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Doğuştan pulmoner atardamarında daralma ile dünyaya gelen 3,5 yaşındaki Fransız bulldog cinsi köpek, Ankara Üniversitesi (AÜ) veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Veteriner Kardiyoloji Birimi'nin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Birimin 2017'den beri faaliyet gösterdiğini belirten Çolakoğlu, günde yaklaşık 10 hastayı muayene ettiklerini söyledi.

Doğmasal kalp hastalıklarının kedi ve köpeklerde fazlasıyla yaygın olduğunu aktaran Çolakoğlu, şöyle konuştu:

"Küçük kedi ve köpek dostlarımız doğuştan kalplerinde delikler ve bazı büyük damar darlıkları ile dünyaya gözlerini açabiliyor. Bizler açık cerrahi olmaksızın kapalı teknikle bu dostlarımızın kasık ya da boyun damarlarını kullanarak özel tıbbi cihazlarla kalbe ulaşıyoruz ve kalpte bu defektlerin onarımını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi yapan Avrupa'daki 4 merkezden biriyiz. Türkiye'deki kamu hayvan hastaneleri içerisinde de bu işlemi gerçekleştiren tek merkez olarak çalışıyoruz."

Çolakoğlu, bu operasyonları Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Kadir Sevim, Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şen ve Veteriner Hekim Merve Aksan ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hastalığın erken yorulma, nefes darlığı, öksürük, gece huzursuzlanma, bayılma gibi belirtiler gösterdiğini aktaran Çolakoğlu, "Hasta sahiplerimize özellikle 1 yaşın altındaki köpeklerde rutin kontrolleri sırasında veteriner hekimlere özellikle kalplerini dinletmelerini öneriyorum. Çünkü doğmasal kalp hastalıkları, ilk başta herhangi klinik bulgu göstermeden dahi veteriner hekim muayenesinde ortaya çıkabiliyor." dedi.

"Özel bir balon kateterle içeri girip damarı genişlettik"

Operasyon ekibinde yer alan Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şen de kedi ve köpeklerde oluşan doğmasal kalp hastalıklarını kalbi hiç açmadan direkt damardan kalbe ulaşarak iyileştirdiklerini söyledi.

İşlemi bazı özel kateterler kullanarak gerçekleştirdiklerini aktaran Şen, bazı durumlarda da hastaya özel bir balon yerleştirerek, doğuştan dar olan damarları açma şansları olduğuna işaret etti.

İnsanlarda oluşabilen kalp deliklerinin kedi ve köpeklerde de olabildiğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Bunun için özel kapama cihazları var. Yine aynı yöntemle çeşitli damarlardan kalbe ulaşıyoruz ve tıkaçları yerleştiriyoruz. Aşağı yukarı yarım saat süren bir işlem. Bu hastamızın tetkiklerini yaptığımızda pulmoner arterde daralma olduğunu fark ettik. Doğduğundan bu yana olması gerekenden oldukça dar bir damardı. Bu rahatsızlık solunumunu, akciğeri ve kalp dolaşımını çok etkiliyordu. Biz özel bir balon kateterle içeri girip damarı genişlettik. İşlem yarım saat sürüyor, fakat ameliyata hazırlık sürecini de içine kattığımızda toplam 1 saatte ameliyat bitiyor. Ameliyat bittikten 15 dakika içerisinde hastalarımızı uyandırıyoruz. Hemen uyandıktan sonra değişiklik fark edilebiliyor. İlk başta görülen sorunların neredeyse tamamı ortadan kalkmış oluyor."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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