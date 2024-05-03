Ankara Vali Yardımcısı ve vatandaşlar ODTÜ ormanında çöp topladı

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü yönetiminde, 81 ilde başlattığı "Ormanım Benim" kampanyası kapsamında, Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, ODTÜ ormanında vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

"Ormanım Benim" kampanyasıyla doğanın korunması için toplumsal bilincin geliştirilmesi adına 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen kampanyada Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, ODTÜ ormanında vatandaşlar ve öğrencilerle birlikte çöp topladı.

ANKA Haber Ajansına konuşan Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız, " Türkiye'nin 81 ilinde yapılan 'Ormanım Benim' kampanyasıyla, orman yangınlarına sebebiyet veren zararlı cam ve çöp gibi mataryellerin toplanması için bugün buradayız. Bu kampanyayla hedefimiz, orman yangınlarının önüne geçmek. İnşallah yaptığımız kampanya güzel sonuçlar verir" dedi.

Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak da kampanya amacının toplumsal farkındalık ve orman yangınlarına sebep olan insan kaynaklı unsurları azaltmak olduğunu belirtti. Kampanyanın farkındalık eğitimi olduğuna da değinen Kodalak, etkinliğe katılan vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise ormanların korunması için orman alanında yanıcı materyallerin temizlenmesi, özellikle piknik alanlarına atık bırakılmaması gerektiğini dile getirerek vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Kampanyaya katılarak ODTÜ ormanında çöp toplayan Nurçin Sayan İlkokulu Öğretmeni Deniz Atmaca, ilkokul öğrencilerine 1. sınıftan itibaren ağaç dikmenin öneminin anlattıklarını ve etkinliğin öğrenciler için eğitici olduğunu vurguladı.