Ankara'ya Tarımsal Yatırımlar 161 Milyar Lira

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarının 161 milyar lira olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Çankaya 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak merhametin, ahlakın ve insanlığın yanında yer alarak kutlu mücadelelerini sürdürdüklerini bildiren Yumaklı, "Partimizin herhalde en önemli ve değişmeyen alametifarikası da budur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 22 yıldır yürüttüğümüz hizmet ve değişim siyasetini zirveye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na da imzamızı atacağız. Tarım sektörünü de bu sürecin ana halka ve dinamiklerinden biri olarak değerlendiriyor, bu anlayışla vizyon, politikalar ve süreçler geliştiriyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer." dedi.

Yumaklı, bu anlayışla tarım sektörüne yapılan yatırım ve desteklerin, yürütülen etkin politikaların açık göstergesi olduğunu aktardı.

"Ankara'ya yönelik tarımsal destekler 19 katına çıktı"

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,1, tarım ve ormancılık sektörünün de yüzde 4,6 büyüdüğünü anımsatan Yumaklı, sektörün son 5 çeyrektir aralıksız büyüdüğüne dikkati çekti.

Yumaklı, "Gelecek tarımda, tarım sahada" parolasıyla Bakanlık teşkilatının sürekli sahada, çiftçilerle beraber olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Eli öpülesi çiftçilerimizin, üreticilerimizin kırılacağı, güceneceği sözler sarf etmekten vazgeçmeyecekler, sizlerin huzurunda çiftçilerimize dil uzatan o zehirli sözleri kendilerine aynen iade ediyorum. Ankara'nın tarımsal üretimde çok önemli bir yeri var. Ankara, tarımsal üretimde kuru soğan, yer elması, nohut, kimyon, marul üretimlerinde Türkiye'de birinci, havuçta ikinci sırada. Büyük ve küçükbaş havyan varlığında ilk 5 ilin arasında. Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı 161 milyar lira oldu. İlimize yönelik tarımsal desteklerimiz 2023 yılı itibarıyla tam 19 katına çıktı, tarımsal ihracat 5 kat arttı."

Aynı dönemde kentte tarla ürünlerinde yüzde 38, sebze üretiminde yüzde 60 artış olduğunu bildiren Yumaklı, söz konusu rakamların gıda arz güvenliğinin üreticiler tarafından garanti altına alınmasına dair önemli veriler sunduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, DSİ aracılığıyla Ankara'ya 28 baraj, 10 gölet, 367 sulama tesisi yapıldığını ve 233 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını aktararak, kentin 3 milli park ve 10 tabiat parkına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da konuşma yaptı.