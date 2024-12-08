Ankara'ya Tarımsal Yatırımlar 161 Milyar Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'ya Tarımsal Yatırımlar 161 Milyar Lira

Tarım Bakanı Yumaklı, son 22 yılda Ankara'ya yapılan tarımsal yatırım tutarının 161 milyar lira olduğunu açıkladı.

08.12.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarının 161 milyar lira olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Çankaya 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak merhametin, ahlakın ve insanlığın yanında yer alarak kutlu mücadelelerini sürdürdüklerini bildiren Yumaklı, "Partimizin herhalde en önemli ve değişmeyen alametifarikası da budur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 22 yıldır yürüttüğümüz hizmet ve değişim siyasetini zirveye taşıyarak Türkiye Yüzyılı'na da imzamızı atacağız. Tarım sektörünü de bu sürecin ana halka ve dinamiklerinden biri olarak değerlendiriyor, bu anlayışla vizyon, politikalar ve süreçler geliştiriyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer." dedi.

Yumaklı, bu anlayışla tarım sektörüne yapılan yatırım ve desteklerin, yürütülen etkin politikaların açık göstergesi olduğunu aktardı.

"Ankara'ya yönelik tarımsal destekler 19 katına çıktı"

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2,1, tarım ve ormancılık sektörünün de yüzde 4,6 büyüdüğünü anımsatan Yumaklı, sektörün son 5 çeyrektir aralıksız büyüdüğüne dikkati çekti.

Yumaklı, "Gelecek tarımda, tarım sahada" parolasıyla Bakanlık teşkilatının sürekli sahada, çiftçilerle beraber olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Eli öpülesi çiftçilerimizin, üreticilerimizin kırılacağı, güceneceği sözler sarf etmekten vazgeçmeyecekler, sizlerin huzurunda çiftçilerimize dil uzatan o zehirli sözleri kendilerine aynen iade ediyorum. Ankara'nın tarımsal üretimde çok önemli bir yeri var. Ankara, tarımsal üretimde kuru soğan, yer elması, nohut, kimyon, marul üretimlerinde Türkiye'de birinci, havuçta ikinci sırada. Büyük ve küçükbaş havyan varlığında ilk 5 ilin arasında. Ankara'ya son 22 yılda yapılan tarımsal yatırım ve destekleme tutarı 161 milyar lira oldu. İlimize yönelik tarımsal desteklerimiz 2023 yılı itibarıyla tam 19 katına çıktı, tarımsal ihracat 5 kat arttı."

Aynı dönemde kentte tarla ürünlerinde yüzde 38, sebze üretiminde yüzde 60 artış olduğunu bildiren Yumaklı, söz konusu rakamların gıda arz güvenliğinin üreticiler tarafından garanti altına alınmasına dair önemli veriler sunduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, DSİ aracılığıyla Ankara'ya 28 baraj, 10 gölet, 367 sulama tesisi yapıldığını ve 233 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını aktararak, kentin 3 milli park ve 10 tabiat parkına ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman ve eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Çiftçilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'ya Tarımsal Yatırımlar 161 Milyar Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
14:35 Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi
13:11 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in neredeyse tamamını kontrol altına aldı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
12:20 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor 600 bin kişinin geliri artacak 4 kenti şahlandıracak yeni proje başlıyor! 600 bin kişinin geliri artacak
11:51 En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu En çok kripto parası olan ülkeler belli oldu
11:50 6 yaşındaki Şirin’i istismar edip öldürmüştü İddianamedeki detaylar kan dondurdu 6 yaşındaki Şirin'i istismar edip öldürmüştü! İddianamedeki detaylar kan dondurdu
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 18:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'ya Tarımsal Yatırımlar 161 Milyar Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.