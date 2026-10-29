Ankara'ya TDT zirvesi için gelen 3 cumhurbaşkanını Cevdet Yılmaz karşıladı - Son Dakika
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Ankara'ya TDT zirvesi için gelen 3 cumhurbaşkanını Cevdet Yılmaz karşıladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TDT 13. Zirvesi için Ankara'ya gelen Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarını havalimanında karşıladı. Yılmaz, zirvenin Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha da pekiştireceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u havalimanında karşıladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, liderleri havalimanında karşıladıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatının Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla ev sahipliği yapacağımız 13'üncü Zirvesi'nin, ortak tarihimizden ve sarsılmaz kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını daha da pekiştireceğine, işbirliğimizi yeni ufuklara taşıyacağına inanıyorum. Türk dünyasının kıymetli liderlerine ülkemize bir kez daha hoş geldiniz diyor, zirvemizin ülkemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıTürkmenistanKırgızistanÖzbekistanPolitikaGüncelAnkaraDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'ya TDT zirvesi için gelen 3 cumhurbaşkanını Cevdet Yılmaz karşıladı - Son Dakika
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