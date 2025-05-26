Ankara'ya Yeni Yeşil Alan: Atatürk Çocukları Parkı - Son Dakika
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Ankara'ya Yeni Yeşil Alan: Atatürk Çocukları Parkı

26.05.2025 14:47
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Mansur Yavaş, Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nın temmuzda açılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çalışmaları devam eden 940 bin metrekarelik Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nın temmuz ayında açılacağını bildirdi.

Yavaş, AOÇ arazisinde, basın mensuplarıyla beraber ABB'nin gezi otobüsüyle parkı inceleyerek tanıttı.

Gezinin ardından parktaki Sera Kafe'de konuşan Yavaş, alanı Ankaralıların gezip görebileceği bir hale getirdiklerini söyledi.

Bu alanın daha önce toprak verim alanı olduğunu anımsatan Yavaş, şunları kaydetti:

"O toprak alan şimdi bu hale geldi. İnşallah temmuz ayında da açmayı planlıyoruz. 17 bin ağaç dikildi. Yine çocuklarımız buraya geldiği zaman elmayı, armudu, ayvayı ve benzeri meyveleri dalında görebilecek. 140 bin metrekaresi daha önce açılmıştı. Onunla beraber 940 bin metrekare oluyor. Ankapark'ın olduğu alan 2 bin 200 dönüm.

Ayrıca Patent Enstitüsü'nün karşısındaki 1100 dönümü de kiralamak için başvurduk. Orayı da verirlerse aşağı yukarı 5 milyon metrekareye yakın bir yeşil alanı oluşturmuş olacağız."

Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana Ankara'ya 20 milyon metrekare yeşil alan kazandırdıklarını belirterek, bunu daha da artıracaklarını söyledi.

Ankara'nın artık betona değil, yeşile ihtiyacı olduğu değerlendirmesinde bulunan Yavaş, "İnsanlar buraya gelip hiçbir ticari kaygı duymadan aileleriyle birlikte piknik yapabilecekler, gezebilecekler. En azından soluk olabilecekler. Ulaşım açısından da burası her yere yakın. Ankara halkının kolayca gelebileceği bir yeri, Ankara'nın belki merkezdeki en büyük yeşil alanı yapmış oluyoruz." dedi.

Yavaş, çalışmalarda en fazla ağırlığı spor ve yeşil alana verdiklerini vurgulayarak, "İnsanlar betondan vazgeçmiyor ama biz en azından kendi dönemimizde betonlaşmaya asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Mahkeme kararlarını uyguluyoruz. Onun haricinde bizim dönemimizde rantlı hiçbir imar planı geçmemiştir." diye konuştu.

Yavaş, parkın yapımını büyük ölçüde belediye ekipleriyle gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun büyük tasarruf sağladığını anlattı.

Ankapark'ın son durumuna ilişkin de konuşan Yavaş, insanların rahat gezebileceği bir duruma getirdiklerini, ancak bazı ufak eksiklikler olduğunu söyledi. Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir firma bazı oyun gruplarını hasılat paylaşımı karşılığı çalıştırmak istiyor. Eğer anlaşabilirsek ona vereceğiz. Ama oranın da girişi çıkışı ücretsiz olacak. Önceden oraya giriş ücretliydi. İnsanlar tamamen rahat bir şekilde bisiklete binebilecek, paten kayabilecek, havuz başında oturup müzik dinleyebilecekler. Öğrenciler için de ayrıca orada Genç Akademi'yi kullanıma sunacağız. Giriş-çıkış serbest. Orada da akülü araçlarla gezilecek, bisikletlerle gezilecek. Bu alanda da orada da araç dolaşmayacak."

Park hakkında

Dumansız piknik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, açık yeşil alanlar, etkinlik çayırları, otopark, çim ve oyun tepeleri, koku bahçeleri-tıbbi aromatik bahçeler gibi alanların yer aldığı Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve AOÇ'ye ait fotoğraflar ile "Geçmişin İzleri Sergisi" de oluşturulacak.

14 adada 20 tür hayvanın yer alacağı parkta, hayvanlar sergilenmekten ziyade yaşamlarını sürdürecek.

Parkta, otizimli çocuklar için duyusal alan, bilim oyuncakları alanı, hobbit evleri, çim tepesi oyun alanları, dev oyun grupları ve 6 bin 700 metre bisiklet yolu yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'ya Yeni Yeşil Alan: Atatürk Çocukları Parkı - Son Dakika

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