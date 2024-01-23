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Ankara YHT Garı'nda Verilen Yolcu Garantileri 1 Milyar TL'yi Aştı - Son Dakika
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Ankara YHT Garı'nda Verilen Yolcu Garantileri 1 Milyar TL'yi Aştı

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ankara YHT Garı'nda verilen yolcu garantilerinin artmasıyla işletmeci firmaya ödenen tutarın 2023 yılı sonunda 1 milyar TL'yi aştığını açıkladı. Sümer, garajın kamuya devrinin 2036 yılında olacağını ve 85 milyon vatandaşın 12 yıl daha yük altında kalacağını belirtti.

Ankara YHT Garı\'nda Verilen Yolcu Garantileri 1 Milyar TL\'yi Aştı
23.01.2024 - 19:12,
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CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 2016'da hizmete açılan Ankara YHT Garında verilen yolcu garantileri için, "Artan garanti yolcu sayısı nedeni ile işletmeci firmaya ödenen tutar, 2023 yılı sonu itibari ile 1 milyar TL'yi aştı. 20 yıl 6 ay işletmesi verilen Ankara YHT Garı'nın kamuya devrinin 2036 yılı olacak ve 85 milyon vatandaşın sırtında 12 yıl daha yük olacak" açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 29 Ekim 2016'da Yap İşlet Devret projelerinden biri olan Ankara YHT Garı'nda, verilen yolcu garantileri nedeni ile işletmeci firmaya ödenen tutara ilişkin açıklama yaptı. Sümer'in bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Emekliler için 'kaynak yok' diyen iktidarın havada, karada ve demiryollarında verdiği yolcu garantileri nedeni ile milyarları işletmeci firmalara aktardı. 2017 yılında verilen 2 Milyon yolcu garantisinin ikinci yıl sonrasında 5 milyon, beşinci yıldan sonra 8 milyon ve on yıl sonunda 10 milyon oldu. Açıldığı günden bugüne kadar yıllık bazda yolcu sayısının 3 milyonu bulamadı. Artan garanti yolcu sayısı nedeni ile işletmeci firmaya ödenen tutar, 2023 yılı sonu itibari ile 1 milyar TL'yi aştı. 20 yıl 6 ay işletmesi verilen Ankara YHT Garı'nın kamuya devrinin 2036 yılı olacak ve 85 milyon vatandaşın sırtında 12 yıl daha yük olacak.

Ankara Hızlı Tren Garı çıkışlı yolcu başına 1,5 ABD Doları + KDV, satılan biletlerin garanti sayısını aşması durumunda ise aşan kısım için, yolcu başına ödenen 1,5 ABD Dolarının 1/3(üçte biri) oranındaki kısmı + KDV tutarı işletmeci firmaya ödenmektedir. Ancak bugüne kadar yıllık verilen yolcu garantisinin ancak dörtte biri aşılmış, kur artışları ile adeta kara deliğe dönüşen Ankara YHT garında pandeminin olduğu 2020 yılında yolcu sayısı 800 bin de kalırken 74 milyon ödeme gerçekleşiyor. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı 'Dolarla mı maaş alıyorsunuz' derken milletin dolarla borçlandırıldığını tüm yap işlet devret projelerinde görüyoruz. 2020 yılında 74 milyon TL olan ödeme tutarı, 2021 de 238 milyon, 2022 yılında 282 milyon ve 2023 yılı sonunda da 300 milyon TL'yi aşmıştır. Gelecek yıl 8 milyon olan yıllık yolcu garantisi 10 milyon olacak. Yılda 3 milyon yolcu sayısını bulamayan Ankara YHT Garında milletin sırtına 2 milyon yolcu garantisi daha veriliyor. Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak dedikleri projelerde dolar olarak milletçe ödemeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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