Ankara'da Milli Maç Heyecanı

(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Palace Stadyumu'nda oynanan maçı başkentliler, ellerinde Türk bayraklarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocatepe Kütür merkezinde kurulan dev ekran karşısında izledi.

A Milli Takım, 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'ndaki ilk maçına saat 07.00'de Avustralya karşısında çıktı. Ankara'da da vatandaşlar, büyük heyecanla beklenen maçta A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocatepe Kütür Merkezi'nde kurulan dev ekran karşısında yerlerini aldı.

Ay-yıldızlı formalar giyen Başkentliler, ellerinde Türk bayraklarıyla kültür merkezinde kurulan dev ekran karşısında milli maç heyecanı yaşadı.

Ankara'daki yağmurlu hava tahmini nedeniye açık alanlara kurulacak dev ekranlar yerine Kocatepe Kütür Merkezi'ne dev ekran yerleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların milli maç heyecanına ortak oldu. Belediyenin çeşitli ikramlarda bulunduğu kültür merkezini dolduran vatandaşlar, hep birlikte maçın başlama saatini bekledi. Başkentliler, milli maçı ellerinde Türk bayrakları ve alkışlarla izledi.

2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında, Vancouver'da Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 2-0 mağlup oldu.