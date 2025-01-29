ANKASERA Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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ANKASERA Gençlik Merkezi Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Üniversitesi'nde ANKASERA Gençlik Merkezi'ni açtı.

29.01.2025 23:16
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi'ne kazandırılan ANKASERA Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde eski seraların bulunduğu alana inşa edilen ANKASERA Gençlik Merkezi'nin açılışına, Bakan Bak'ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite yönetimi, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

4000 metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 5100 metrekarelik bir alana sahip merkezde; okuma ve çalışma salonları, sergi ve çok amaçlı salonlar, iki atölye, kitap mağazası ve sahne bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Bak, üniversite öğrencilerinin kampüs içindeki sosyal yapılara olan ihtiyacını yakından bildiğini belirterek, "ANKASERA ismi buraya çok yakışmış." dedi.

ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki 5 öğrenci kulübüne destek sağlandığını hatırlatan Bak, "Gençler bizim geleceğimiz. Üniversiteler çok önemli. Bu kampüs harika bir kampüs ve böyle bir merkezin burada açılması çok değerli." diye konuştu.

Rektör Ünüvar ise gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini dile getirerek, "Burada öğrencilerimizin akademisyenlerimizle bir araya gelip sohbet edebileceği, sınav dönemlerinde yoğun çalışabilecekleri, sosyal anlamda aktif olabilecekleri bir merkezi hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Bak, Ünüvar ve öğrenciler, ANKASERA Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. Bakan Bak, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ANKASERA Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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