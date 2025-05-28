Anne-Baba Dayanışma Ağı Tutuklu Gençler İçin 30 Mayıs'ta Silivri'ye Çağrı Yaptı: "Çocuklarımız, Ülkemiz İçin Adalet İstiyoruz"

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) Anne- Baba Dayanışma Ağı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrasında başlayan eylemler nedeniyle iki ayı aşkın süredir tutuklu bulunan gençler için basın açıklaması gerçekleştirdi. Gösteri ve protesto hakkının Anayasal bir hak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Kendine bir gelecek yaratmaya çalışan çocuklarımız haftalardır parmaklıklar arkasında. Çocuklarımız için, ülkemiz için adalet istiyoruz. Herkesi 30 Mayıs'ta Silivri'ye çocuklarımızın özgürlüğü için çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart operasyonu sonrasında başlayan protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan gençlerin ailelerin dayanışma amacıyla kurduğu Anne-Baba Dayanışma Ağı, tutukluluğu devam eden gençler için basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube'nin toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına çocukları cezaevinde bulunan Emine Çepniler, Fatma Şahin, Tülay Yıldız, Candan Doğan ve kızı tahliye edilmiş olan ancak yargılaması süren Avni Gündoğan katıldı.

Candan Doğan tarafından okunan açıklamada, gösteri ve protesto hakkının Anayasal bir hak olduğu vurgulandı, tutuklu gençlerin 30 Mayıs'ta Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleşecek duruşması için çağrı yapıldı. Anne-Baba Dayanışma Ağı'nın basın açıklaması şöyle:

"Çocuklarımız Anayasal ve demokratik haklarını kullanmalarına rağmen 66 gündür tutuklu. Açık lise öğrencisi olan, üniversiteye hazırlanan, üniversite öğrencisi olan, çalışarak kendine bir gelecek yaratmaya çalışan çocuklarımız haftalardır parmaklıklar arkasında. Biz anne babalar olarak haftalardır her günümüz çocuklarımızdan gelecek telefonu, görüş günlerini bekleyerek geçiyor. Çocuklarımızın her günü serbest kalacakları, bize, ailelerine, arkadaşlarına, sevdiklerine kavuşacakları günü bekleyerek geçiyor. Çocuklarımız için, ülkemiz için adalet istiyoruz.

"Çocuklarımızın umutları, hayalleri parmaklıklar arkasında"

Herkes önceden izin almadan gösteri ve yürüyüş hakkına sahiptir maddesi Anayasa'nın en temel maddesi iken çocuklarımız haklarını kullandıkları için 66 gündür tutuklu. Kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle suçlanamaz iken çocuklarımız 66 gündür tutuklu. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz en temel Anayasa maddesi iken çocuklarımız sınav haftalarını cezaevinde geçirdi, 66 gündür üniversitelerinden, sıra arkadaşlarından uzakta. Üniversite sınavına hazırlanırken, kendisine bir gelecek yaratmaya çalışırken umutları, hayalleri parmaklıklar arkasında.

"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın tutuklanmadığı, adli kontrol şartı, ev hapsi verilmediği, mahkeme salonlarında yargılanmadığı bir ülke istiyoruz"

'Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamaz' (şeklindeki) Anayasal haklarına rağmen gözaltı sırası ve sonrasında, cezaevinde 66 gündür çocuklarımıza yaşatılanlarla en temel hakları ihlal edildi. Kimse suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar suçlu sayılamaz, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz çocuklarımızın 66 günlük tutukluluğunun artık son bulmasını, serbest bırakılmasını istiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde '6 yaşındaki çocuk evlenebilir' diyerek suç işleyen kişiyi protesto ettiği için tutuklanan çocuklarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz... İstanbul'da ülkemizin her yerinde tüm çocuklarımız için özgürlük istiyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın tutuklanmadığı, adli kontrol şartı, ev hapsi verilmediği, mahkeme salonlarında yargılanmadığı bir ülke istiyoruz.

"Çocuklarımızın çağrısı 'Sesimiz olmayı bırakmayın' çağrısıdır"

Tüm çocuklarımız serbest bırakılıncaya kadar tutuksuz yargılanan, ev hapsi, adli kontrol şartı verilen tüm çocuklarımız için adalet mücadelemize devam edeceğiz. Her duruşmada çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk tutuklamaların başladığı günden itibaren çocuklarımızın çağrısı 'Sesimiz olmayı bırakmayın' çağrısıdır. Bizi içerden almadan gündemden düşürmeyin çağrısıdır. Herkesi 30 Mayıs'ta Silivri'ye çocuklarımızın özgürlüğü için çocuklarımızın sesine ses olmaya çağırıyoruz"

Gündoğan: Bir bayram geçti, peşinden Anneler Günü geçti, Gençlik Bayramı geçti ve şimdi önümüzde bir bayram daha var...

Basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız gerek Saraçhane'de gerek ev baskınlarıyla gözaltına alındılar. Uzun bir süredir anneler ve babalar olarak çocuklarımızın sesini duyurmak istedik. Bu mücadelemizde kimi çocuklarımızı dışarıya aldık" diyen Avni Gündoğan da hala tutuklu olan gençler için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Onlarla onur, gurur duyuyoruz. Çocuklarımız, demokratik bir haklarını kullandılar. Barışçıl, meşru bir eylemlilik içerisinde oldular. Bu çocuklarımız normal, demokratik bir ülkede olsaydı, bu açıdan herhangi bir soruşturmaya dahi tabi tutulmazlardı. Ama şu anda 66 gündür içeride olan çocuklarımız var. 30 Mayıs'ta duruşmaları olacak. Bu çocuklarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bir bayram geçti, peşinden Anneler Günü geçti, Gençlik Bayramı geçti ve şimdi önümüzde bir bayram daha var ve anneleriyle, babalarıyla, sıra arkadaşlarıyla yeniden kucaklaşmak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmamalarını talep ediyoruz"