Anne-kızın ortak başarısı: Üniversite mezuniyeti - Son Dakika
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Anne-kızın ortak başarısı: Üniversite mezuniyeti

Anne-kızın ortak başarısı: Üniversite mezuniyeti
27.06.2025 13:26
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Edirne'de emekli Ülkü Kaya, kızıyla birlikte üniversiteyi başarıyla tamamladı.

Edirne'de oturan 48 yaşındaki emekli Ülkü Kaya, kızıyla üniversite sınavına hazırlanarak kazandığı Trakya Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nü başarıyla tamamladı.

Kamudaki görevinden 2020 yılında emekli olan Kaya, üniversiteye hazırlanan kızı Öykü'ye hem destek hem de örnek olmak amacıyla yeniden sınavlara hazırlandı.

Kızı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanırken, Kaya da Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'ne yerleşti.

Kızıyla aynı dönem üniversite okumanın gururunu yaşayan Kaya, eğitim hayatını sürdürerek ziraat alanında bir bölümde daha okumayı hedefliyor.

"Eğitim aşkı çok güzel bir duygu"

Kaya, AA muhabirine, hazırlık sınıfı dahil 5 yıl süren eğitimin ardından mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aynı dönemde kızının da mezun olmasıyla duygularının daha da anlam kazandığını ifade eden Kaya, "Yabancı dil öğrenmek çok eskiden beri isteğimdi. Bu üçüncü üniversitem, üçüncü lisansımı bitiriyorum. Çok mutluyum." dedi.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü 2009'da tamamladıktan sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptığını anlatan Kaya, 2015'te ise Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdiğini dile getirdi.

Eğitim aşkının sürdüğünü ve okumayı çok sevdiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bu bölüme giriş hikayem kızımla ilgili. Kızım üniversite sınavına girecekti, emekli olmuştum. Üniversite sınavında yanında olmak için onunla birlikte sınava hazırlandım. Kızıma 'Üniversite sınav sorularını seninle okumak, aynı anda bunu hissetmek istiyorum.' dedim. Ben de sınava girdim. Kızım Ankara'da, ben Edirne'de okudum. Eşim bizimle çok gurur duyuyor, ben de çok mutluyum. Eğitim aşkı çok güzel bir duygu, herkese tavsiye ederim."

Kendisindeki eğitim aşkının, hayatının her döneminde kızına örnek olduğunu dile getiren Kaya, "Kızıma okuma yazmayı ben öğretmiştim, üniversite sınavına birlikte hazırlandık, aynı dönemde okuduk, şimdi ise onunla aynı dönemde üniversiteden mezun olduk. Çok güzel, gurur verici bir duygu." diye konuştu.

Kaya, Trakya Üniversitesinin kendisine çok şey kattığını anlatarak, "Hem hocalarımız hem de arkadaşlarımız çok yardımseverdi. Herkese tavsiye ederim. Üniversitenin hayalini kuranlar, olanakları varsa bunu gerçekleştirsin. Güçlü olsunlar, içlerindeki eğitim hevesini hiç kırmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, edirne, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne-kızın ortak başarısı: Üniversite mezuniyeti - Son Dakika

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