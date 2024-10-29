Anne ve Çocuk Türk Bayrağını Öperek Kutladı

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Van'da anne ve çocuğunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrağını öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Bayram kutlamaları dolayısıyla kentin her yerine Türk bayrakları asıldı.

Bir anne ile çocuğunun, kutlamalar kapsamında duvara asılı Türk bayrağını öptüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda yürürken annesinin elini bırakan çocuğun bayrağın yanına gelerek öpmesi, ardından annesinin de bayrağı 3 kez öpmesi yer alıyor.