Annesini Bıçaklayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Annesini Bıçaklayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Murat Karayaka, annesi Saliha Karayaka'yı öldürüp adliyeye gönderildi. Olayda 27 suç kaydı var.

04.05.2025 16:08
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta tartıştığı annesi Saliha Karayaka'yı bıçaklayarak öldüren zanlı Murat Karayaka'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolleri sonrası güvenlik önlemleri altında Merzifon Adliyesi'ne getirildi.

Saliha Karayaka'nın cenazesi, ailesince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Çobanören köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Merzifon ilçesinde, dün gece Murat Karayaka (28) annesi Saliha Karayaka'yı (60), aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Saliha Karayaka, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay sırasında alkollü ve hakkında 27 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Murat Karayaka polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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