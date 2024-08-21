Annesiz yavru kurtlar doğasever tarafından besleniyor - Son Dakika
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Annesiz yavru kurtlar doğasever tarafından besleniyor

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Bolu'da bir doğasever, ormanda bulunan annesiz yavru kurtları düzenli olarak besliyor. Yavrular, insan kokusuna alıştırılmadan doğaya parça parça atılan pişmiş etlerle besleniyor.

21.08.2024 13:36
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Annesiz yavru kurtları her gün besliyor

"Biz yuvaya yanaşmıyoruz. Onları insan kokusuna alıştırmıyoruz"

"Kendimizi göstermeden, alıştırmadan etleri de doğaya parça parça atıyoruz. Onlar etleri kendileri buldu zannediyor"

BOLU - Bolu'da bir doğasever, ormana kurduğu fotokopanlara yansıyan yavru kurtlara adeta gözü gibi bakıyor. Anneleri olmayan yavrular, bir aydır düzenli olarak pişmiş etle besleniyor. Yuvaya yaklaşmadığını, yavruları uzaktan beslediğini anlatan Abdullah Aksoy, "Onları insan kokusuna alıştırmıyoruz. Kendimizi göstermeden, alıştırmadan etleri de doğaya parça parça atıyoruz. Onlar etleri kendileri buldu zannediyor" dedi.

Doğasever Abdullah Aksoy, Bolu'nun Aladağlarında yaşayan yaban hayatını görüntülemek için belli noktalara fotokapanlar kurdu. Sırtlanları görüntülemeyi hedefleyen Aksoy'un fotokopanlarına yavru kurtlar takıldı. Yeni doğmuş yavruları yaklaşık 3 gün izleyen doğasever, yuvaya anne kurdun gelmediğini fark etti. Aksoy daha sonra kurtları beslemeye başladı. Doğanın dengesini bozmayacak şekilde kurtların yiyecekleri sanki kendileri bulmuşçasına yuvanın etrafına saçan Aksoy, bir aydır düzenli olarak yavruları besliyor.

"Yavru kurtları pişmiş etlerle besliyoruz"

Yaklaşık 7 aydır sırtlanları görüntülemek için çaba gösterdiğini anlatan Abdullah Aksoy, "Sırtlanlar için kurduğumuz fotokapanlarda yavru kurtları fark ettik. 3-4 günlük izlemenin sonucunda annelerinin olmadığını fark ettik çünkü yuvaya hiç gelmedi. Kurtların annesiz kaldığını anladık. Bizde yavru kurtları pişmiş etlerle besliyoruz. Şu anda fotokapanlarla bölgeyi tamamen ablukaya aldık. Tüm görüntüleri alıyoruz. Mesela et atınca başka hayvanlar da geliyor. Tehlikesi de var ama az atıyoruz. Onların yiyeceği kadar atıyoruz ve sürekli takipteyiz" dedi.

"10 gün sonra çiğ et vereceğiz"

Aksoy, yavru kurtların bir ayda büyüdüğünü ifade ederek, "Biz bulduğumuzda bir haftalıklardı, şimdi 30-35 günlük oldular. Süt almadıkları için zayıflardı. Çiğ et de yavruların bağırsaklarında parazit yapar diye vermedik. Çiğ eti yaklaşık 10 gün sonra vermeye başlayacağız" diye konuştu.

"Sosyal medyadan 'Öldürün' diye yorum yapıyorlar"

Her gün ormanlık alana gittiğini ve kurtları beslediğini söyleyen Aksoy, "Yavruların şehir merkezine mesafesi 45 kilometre. Off-road yolu gibi düşünün, normal bir yol değil ama yine de gidiyorum. Sosyal medyadan da çok tepki var. Bize bazen tepki gösteriyorlar. 'Bunların zararları var, öldürün' diye yorum yapıyorlar. Bizde bunlara çok kızıyoruz. Doğa bütün canlılar üstünden kendisine bir denge kuruyor. Burada kurt yoksa orman yok demektir. Ormanın birinci sebebi kurt diyebiliriz. Çok üstün bir hayvandır, peki neden? Domuz sürülerini o dengeler, fare ve diğer haşeratları da o dengeler. O yüzden kurt önemli bir hayvan. Yaşaması lazım. Yaşatmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onları insan kokusuna alıştırmıyoruz"

Doğasever Abdullah Aksoy, kurtları bir ay daha besleyeceğini ifade ederek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zaten onlar kendi başlarının çaresine bakarlar. Biz yuvaya yanaşmıyoruz. Onları insan kokusuna alıştırmıyoruz. Neden? Yarın bir gün diğer insanlar da hoşuna gider, yanlarına giderler. ya vururlar, ya da başlarına farklı bir şey gelebilir diye bizde kendimizi alıştırmıyoruz. Kendimizi göstermeden, alıştırmadan etleri de doğaya parça parça atıyoruz. Onlar etleri kendileri buldu zannediyor. Yavrular hazıra da alışmasın diye de böyle bir taktik yapıyoruz"

Annesiz yavru kurtlar doğasever tarafından besleniyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Annesiz yavru kurtlar doğasever tarafından besleniyor - Son Dakika

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