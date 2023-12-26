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Antakya'da ağır hasarlı alışveriş merkezi yıkıma başlandı - Son Dakika
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Antakya'da ağır hasarlı alışveriş merkezi yıkıma başlandı

Antakya'nın merkezinde bulunan Palladium Alışveriş Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için kontrollü bir şekilde yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alınırken, enkaz kamyonlarla taşındı. Ayrıca, eşya tahliyesi de devam ediyor.

Antakya\'da ağır hasarlı alışveriş merkezi yıkıma başlandı
26.12.2023 - 12:59,  Güncelleme: 13:00
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan alışveriş merkezinin kontrollü yıkım çalışmasına başlandı.

Haraparası Mahallesi'ndeki Palladium Alışveriş Merkezinin 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkımına karar verildi.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı alışveriş merkezinin bir bloğu iş makineleriyle kontrollü yıkılırken, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

Öte yandan alışveriş merkezinin bazı bloklarında eşya tahliyesinin sürdüğü görüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antakya'da ağır hasarlı alışveriş merkezi yıkıma başlandı - Son Dakika
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