Antakya'da Elektrikli Isıtıcı İçinde 1,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Antakya'da Elektrikli Isıtıcı İçinde 1,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antakya\'da Elektrikli Isıtıcı İçinde 1,5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yapılan bir operasyonda, elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir kişiyi durdurarak üzerindeki kutuyu narkotik köpeği yardımıyla kontrol etti. Kutunun içindeki elektrikli ısıtıcıda saklanan uyuşturucu maddeye el konuldu ve şüpheli tutuklandı.

13.02.2024 10:15
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde elektrikli ısıtıcıya gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akasya Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği kişiyi durdurdu.

Ekipler, şüphelinin elindeki kutuyu narkotik köpeği yardımıyla kontrol etti.

Kutudaki elektrikli ısıtıcı içerisine gizlenmiş 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevt edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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