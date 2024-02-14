13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Y isimli hükümlü, cinsel istismar suçundan dolayı cezaevine teslim edildi.

14.02.2024 15:43
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, "cinsel istismar" suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y, Haraparası Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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