Antakya'da Motosikletli Sürücüye Ceza

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kullandığı motosikletin önünü kaldırarak trafikte ilerleyen ve karşıdan gelen otomobile çarparak kaçan sürücüye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Şükrü Balcı Caddesi'nde motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli bir şekilde seyreden ve karşıdan gelen bir otomobile çarparak kaçan sürücü ve adresini tespit etti.

Kimliğinin M.S. olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücüye 3 bin 702 lira idari para cezası uygulandı.