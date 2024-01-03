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Hatay'da otobüs ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da otobüs ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise otobüs kamerasına yansıdı.

Hatay\'da otobüs ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı
03.01.2024 - 19:25,
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 AAB 427 plakalı otobüs ile 31 KYJ 16 plakalı otomobil, Antakya - İskenderun kara yolu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.

Görüntüde, sağ şeritten sol şeride doğru kavşağa girmeye çalışan otomobile otobüsün çarpma anı yer alıyor.

Kaynak: AA
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