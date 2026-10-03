Antakya'da usulsüz iskan belgesi veren 3 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Antakya'da usulsüz iskan belgesi veren 3 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis cezası verildi

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Antakya\'da usulsüz iskan belgesi veren 3 sanığa 3 yıl 4\'er ay hapis cezası verildi
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Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Ferah Apartmanı'na 2018'de usulsüz iskan belgesi düzenlenmesi davasında 2'si mühendis 3 sanığa 3 yıl 4'er ay hapis verdi. Gerekçede binada kaçak 8 daire ve konuta çevrilen sığınak belirtildi; sanıklara 1 yıl 10 ay hak yoksunluğu getirildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi, AK Partili Antakya Belediyesi'nde görevli mühendisler ile yapı denetim şirketi yetkilisinin, Ferah Apartmanı'na ilişkin 2018'de "usulsüz" yapı kullanma izin belgesi düzenlediği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı. 2'si mühendis 3 sanık, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yurttaşın başvurusu üzerine, Antakya ilçesi Saraycık'taki Ferah Apartmanı'nın mimari, statik proje ve eklerinin mevzuata aykırı olduğunu, buna rağmen 31 Ocak 2018'de "usulsüz olarak" yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği iddiasıyla, belgede imzaları bulunan ve binayı mahallinde tetkik eden Antakya Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisi F.A.A, makine mühendisi M.İ. ile yapı denetim şirketi yetkilisi A.E.S. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açtı.

"YAPI KULLANIM BELGESİ 'USULSÜZ' DÜZENLENDİ"

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada esasa ilişkin mütalaasını sunan savcılık, "31 Ocak 2018'de düzenlenen yapı kullanma izin belgesinin usulsüz olduğunu, belgenin verildiği tarihte binanın mevcut durumunun proje ve imara aykırı olmasına rağmen imar ve projeye aykırı değilmiş gibi işlem yapıldığını" savundu.

Savcılık, sanıkların gerçeği yansıtmayan belgeyi imzalamalarıyla binanın kullanılmasına imkan sağlandığını ve yapının 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğünü belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLARA İNDİRİMLE 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.E.S, F.A.A. ve M.İ'yi, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan, takdiri indirim uygulayarak 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Karara karşı iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yapılabileceği kaydedildi.

Heyet, üç sanığın, 5237 sayılı TCK'nin 53/1-a maddesinde düzenlenen hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işlediğini kabul ederek, aynı Kanun'un 53/5. maddesi uyarınca sanıkların, cezanın infazından sonra başlamak üzere 1 yıl 10 ay süreyle bu hak ve yetkiyi kullanmaktan yasaklanmasına hükmetti.

"İSKAN, KAMU GÜVENİNE MAZHAR RESMİ BELGEDİR"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı gerekçeli kararda, 31 Ocak 2018 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin (iskan), "niteliği itibarıyla kamu güvenine mazhar, resmi ve hukuki sonuç doğuran bir belge olduğuna" vurgu yapılarak, "Sanıklar, belediye mühendisleri F.A.A. ve M.İ, kamusal yetkiyle donatılmış ve bu belgeyi mahallinde tetkik ederek onaylama yetkisine sahip görevlilerdir. Yapı Denetim Şirketi yetkilisi sanık A.E.S. ise kamu adına fenni denetim yapmakla görevli olup 'teknik rapor' ve 'iş bitirme belgesi'ni düzenlemiştir" denildi.

"BİNADA KAÇAK 8 DAİRE VAR, SIĞINAĞI KONUTA ÇEVİRMİŞLER"

Dosya kapsamındaki bilirkişi raporları ile katılanın beyanlarından, "belgenin düzenlendiği tarih itibarıyla binada projesiz, kaçak olarak inşa edilmiş fazladan 8 adet dairenin bulunduğu, ortak alan olan sığınağın konuta çevrildiği, asansörün ve kat yüksekliğinin projeye tamamen aykırı olduğu" tespit edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıklar, fiziki olarak açıkça hukuka ve imara aykırı olan bu yapıyı, düzenledikleri ve imzaladıkları resmi belgelerde 'projesine, fen ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygundur' şeklinde tescil etmişler ve bu suretle, dış dünyadaki somut gerçekliğe tamamen aykırı bir içerik üreterek muhteviyatı itibarıyla sahte resmi belge düzenleme fiilini işledikleri kanaatine varılmıştır."

Kaynak: ANKA
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