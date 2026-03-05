Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince, Havuzlar Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
Anne ve babaları bilgilendiren ekipler, çocuklara da boyama kitabı, anahtarlık ve oyuncak dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?