Antakya Orman Yangını Kontrol Altında

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 30 Haziran'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangının Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 30 Haziran saat 10.30 civarında çıktığı hatırlatıldı.

Bölgede sıcak hava ile rüzgarın da etkisiyle Dikmece, Alazi, Oğlakören, Üçgedik, Gülderen ve Alahan mahallerine de sıçrayan yangına ekiplerin 24 saat esaslı yoğun müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Havadan ve karadan aralıksız sürdürülen söndürme çalışmaları neticesinde yangından etkilenen tüm alanlarda yangın kontrol altına alınmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızca 2 Temmuz 2025 Çarşamba saat 12.00 itibarıyla da soğutma çalışmaları tüm hassasiyetiyle devam etmektedir."

Açıklamada, hasar tespit çalışmaları yapmak üzere ekiplerin saha çalışmalarına başladığı bilgisine yer verilerek, "Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.