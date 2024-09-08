Antakya Ulu Cami Projesi Beklemede

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Vakıflar Genel Müdürlüğünden, şu ana kadar Antakya Ulu Cami rekonstrüksiyonu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğüne ulaşan Bilim Kurulu onaylı bir proje bulunmadığı bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Antakya Ulu Cami'ye ilişkin iddiaları konusunda yazılı açıklama yapıldı.

Geçen yıl Asrın Felaketi'nde hasar gören Antakya Ulu Cami'nin restore edilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokolün imzalandığı aktarılan açıklamada, "Protokolde belirtildiği üzere Bursa Büyükşehir Belediyesinin hazırlayacağı Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyon Projesi'nin, bilim kurulu üyelerinin tamamının uygun görüşü ve onayından sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürüttüğü tüm restorasyonlarda sürecin bu şekilde işlediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyonu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ulaşan Bilim Kurulu onaylı bir proje yoktur. Bu yüzden iddia edildiği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde bekleyen herhangi bir onay, imza veya yazı bulunmamaktadır. Maalesef Bursa Büyükşehir Belediyesi 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra süreci yavaşlatmış, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmediği gibi kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş, gerçeği yansıtmayan açıklamalarla manipülasyon yapmıştır.

1048 yıllık köklü bir geçmişe sahip Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak deprem bölgesindeki 377 şantiyemizde ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kültür varlıklarımıza, miraslarımıza en güzel şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz."