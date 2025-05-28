Antakya'ya Destek: 'Rengimiz Antakya' Sergisi Açıldı

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Antakya Kültür ve Tarih Vakfı, "Rengimiz Antakya" heykel ve resim sergisi Ankara'da açıldı. Sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin katıldığı sergide konuşan Zülfü Livaneli, " Antakya acısı ve civar illerdeki acı hepimizin içine çöreklenmiş durumda. Dayanışmaya ve bu güzel sergiye emeği geçenlere, sanatçılara çok teşekkür ederim"

"Rengimiz Antakya" adlı heykel ve resim sergisi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hataylı çocuk ve gençlere destek olmak amacıyla Ankara'da açıldı. Aralarında Devrim Erbil, Ergin İnan gibi önemli sanatçıların da yer aldığı 78 sanatçının 100'ü aşkın eseri sergilendi. Sergiden elde edilecek gelirle Antakya'da bir Sanat Atölyesi kurulacak ve gençlerin tüm eğitim ve malzeme ihtiyaçları karşılanacak. Etkinlik, Mira Koldaş Sanat Galerisi öncülüğünde ve Antakya Kültür ve Tarih Vakfı organizasyonuyla, Ankara Workwide Konferans ve Performans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılış öncesi ANKA'ya konuşan Zülfü Livaneli şunları kaydetti:

"Antakya denilince tabii yıllarımızdan beri içimizde çeşitli duygular uyanır. O güzel bir arada yaşayan halk ki benim çok sevdiğim insanlardır. Devamlı gider gelirim. Dostlarım orada İbrahim Seyfettinoğlu gibi çok değerli dostlarım var. Antakya deyince eskiden o Antioch dünyanın ilk cadde aydınlatması yapılan şehri. Dünya tarihinin dinler tarihinin en önemli şehri bunlar aklımıza gelirdi. Ama son zamanlarda bunlar değil maalesef bir trajedi geliyor ve bu bir acı. Antakya acısı ve civar illerdeki acı hepimizin içine çöreklenmiş durumda. Dayanışmaya ve bu güzel sergiye emeği geçenlere, sanatçılara çok teşekkür ederim. Bu bir borç ödeme. Antakya halkına karşı ve bunun devamını diliyorum."