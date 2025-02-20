Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri Seçildi - Son Dakika
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Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri Seçildi

D-8 ülkeleri Antalya'yı 2025 yılı turizm şehri olarak belirledi. Etkinlikler artırılacak.

20.02.2025 00:19
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeden oluşan D-8 üyesi ülkeleri tarafından Antalya "2025 D-8 Turizm Şehri" seçildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Mısır, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın oluşturduğu D-8 üyesi ülkeleri 28 Ağustos 2024'de gerçekleştirdiği toplantıda ödül için aday gösterilen şehirleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Antalya, İran'ın Kerman ve Pakistan'ın Lahor şehirleri arasından yapılan seçimde, Antalya "2025 yılı D-8 Turizm Şehri" seçildi.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında Valilikte, Antalya'nın uluslararası turizm alanındaki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla "2025 D-8 Turizm Şehri Strateji Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Emir Gürdal, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1. Direktörü Ahmar İsmail, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İdari Asistanı Muhammad Bilal Khan ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çok Taraflı İlişkiler Koordinatörü Enis Uğur katıldı.

Şahin, toplantıda, Antalya'nın D-8 Turizm Şehri unvanı alan ilk şehir olduğunu belirtti.

Antalya'da gelecek yıl çok sayıda kültür ve sanat programı düzenleyeceklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Yörük Festivali, Food Fest Festivali ve Kültür Yolu Festivali gibi birçok etkinliğe, D-8 teşkilatına üye ülkeleri de davet ederek Antalya'nın uluslararası popülaritesini daha geniş coğrafyalara taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca 2025 D-8 Turizm Şehri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarımızda çeşitli faaliyetler düzenleyecek. Bu doğrultuda, mart ayında ön hazırlık çalışmalarını tamamlayarak nisan ayı itibarıyla etkinliklerimize hız kazandıracağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımız da çalışmalarını bu hedef doğrultusunda sürdürüyor."

Toplantıda ayrıca, sürdürülebilir turizm politikalarının geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar ve Antalya'nın turizmdeki uluslararası konumunu güçlendirecek projeler değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya, 2025 D-8 Turizm Şehri Seçildi - Son Dakika

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