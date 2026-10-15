Antalya Alanya'da Hollandalı çift, çilingirle girilen evde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya Alanya'da Hollandalı çift, çilingirle girilen evde ölü bulundu

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Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan Hollandalı çiftten haber alamayan yakınları jandarmaya bildirdi. Ekipler çilingirle girdikleri evde çifti giriş katında hareketsiz buldu; çiftin öldüğü belirlenip cansız bedenler otopsi için Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yerleşik Hollandalı çift evlerinde ölü bulundu.

Demirtaş Mahallesi'nde oturan Adrianus Franciscus Henricus de Gouw (70) ile eşi Elisabeth Christina İsabella Antina de Connick'ten (69) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, giriş katındaki koltukta hareketsiz buldukları çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cansız bedenleri incelemenin ardından otopsi için Alanya Belediyesinin morguna gönderildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA
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