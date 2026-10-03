Antalya Alanya'da sağanak pazarı su bastı, esnaf giderlerin genişletilmesini istedi - Son Dakika
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Antalya Alanya'da sağanak pazarı su bastı, esnaf giderlerin genişletilmesini istedi

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Antalya Alanya\'da sağanak pazarı su bastı, esnaf giderlerin genişletilmesini istedi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah başlayan sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, Mahmutlar Mahallesi'ndeki halk pazarında bazı tezgahlar su altında kaldı. Pazarcı esnafı su baskınından olumsuz etkilenirken, su giderlerinin genişletilmesini istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle pazar yerinde su baskını meydana geldi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler de trafikte araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde kurulan halk pazarında da tezgahların bir kısmı su altında kaldı. Pazarcılık yapan esnaf, su baskınlarından olumsuz etkilendi.

Pazar esnafından Necati Saruhan, yaptığı açıklamada, sağanakla oluşan su birikintilerinin pazar yerinde su baskına neden olduğunu söyledi.

Zor durumda kaldıklarını belirten Saruhan, "Her yağmur yağdığında biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buranın bir an önce su giderlerinin genişletilmesini bekliyoruz. Pazarcı arkadaşlarımız da suyu kendi imkanlarıyla tıkanan giderleri açarak boşaltmaya çalıştı." dedi.

Kaynak: AA
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