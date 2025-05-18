Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Görevimiz, 19 Mayıs 1919'da Yakılan Bağımsızlık Meşalesini Sonsuza Dek Taşımaktır"

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Unutmayın, bugün hepimize düşen en önemli görev, 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşımak, milli birlik ve beraberlik duygusunu her daim canlı tutmaktır. Çünkü 19 Mayıs'ın ruhu; vazgeçmemek, yılmamak, pes etmemek ve daima ileriye bakmaktır" dedi.

Başkan Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anlama, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı bir mesajla kutladı. Başkan Böcek mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs; sadece bir tarih değil, bağımsızlığın, inancın ve kararlılığın adı, cumhuriyetimizin ilk adımıdır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet, saygı ve özlemle anıyoruz.

Türk milletinin kaderini değiştiren, tarihi bir dönüm noktası olan 19 Mayıs; bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe yürüdüğü gündür. İşgal altındaki bir vatanda umudun ve direncin liderliğini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' diyerek başlattığı bu yürüyüş, halkın iradesine dayanan cumhuriyetimizin de temelini oluşturdu. Atatürk, büyük bir devrimi gerçekleştirmekle kalmamış, onu geleceğe taşıyacak yegane gücün Türk gençliği olduğunu da ilan etmiştir. Ata'mızın gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs bu yüzden sadece bir hediye değil; aynı zamanda bir görev, bir inanç ve büyük bir sorumluluğun ifadesidir.

Sevgili gençler, bu vatan ve Cumhuriyet, Ata'mızdan size kalan en büyük miras, en kutsal emanettir. Ata'mızın 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sizlere emanet ettiği cumhuriyetin ne denli değerli olduğunu unutmayınız. Sizler, bu ülkenin ümidi ve geleceğisiniz. Gençliğin, Cumhuriyetin temellerini sağlamlaştıracak ve onu daha da ileriye taşıyacak güce ve donanıma sahip olduğuna inanan Atatürk, 'Gençler, yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözüyle siz gençlere olan güvenini dile getirmiştir. Ata'mızın açtığı yolda, onun devrim ve ilkelerinden ayrılmadan ülkemizin aydınlık yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bunun için Ata'mızın 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin değerlerini sahiplenmeli ve Ata'mızın Gençliğe Hitabe'de söylediği gibi bu değerleri her koşulda savunmalısınız.

Unutmayın, bugün hepimize düşen en önemli görev, 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşımak, milli birlik ve beraberlik duygusunu her daim canlı tutmaktır. Çünkü 19 Mayıs'ın ruhu; vazgeçmemek, yılmamak, pes etmemek ve daima ileriye bakmaktır.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan özgürlük meşalesinin ışığında, tüm hemşehrilerimi 19 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da; ellerimizde Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar eşliğinde Konyaaltı Varyant'tan başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandıracağımız Fener Alayımıza ve ardından gerçekleşecek Ceza konserimize davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı, sevgi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın…"