Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız Kutlu Olsun"

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde, canları pahasına savaşarak bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Böcek'in 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj şöyle:

"Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerini atan Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor olmanın gurur, coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Bizlere bu şanlı tarihi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli ve son safhalarını teşkil eden Büyük Taarruz, Türk milletinin var olma savaşıdır. Bu savaş neticesinde Türk milleti bağımsızlığının en önemli adımını atmıştır. 26 Ağustos 1922'de günün ilk ışıklarıyla Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri'komutuyla başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zaferle sonuçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasını bir kez daha tüm dünyaya gösteren bu büyük zafer, dört bir yanı işgal altındaki topraklardan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda tarihi bir dönüm noktası oldu. Bu büyük zafer, sadece silahlı bir mücadeleyi değil, aynı zamanda ulusal birlik ve beraberliği, yüce Türk milletinin vatan sevgisi ve özgürlük tutkusunun da simgesidir. İşte bu nedenledir ki bu zaferin 102'nci yıldönümünde de milletçe aynı coşku ve heyecanı yaşıyoruz.

30 Ağustos ruhunu yaşatarak, ülkemizi daha da ileriye götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Zaferin kazanılmasında önemli rol oynayan cesaret, kararlılık ve milli birlik duygusunu gelecek kuşaklara coşkuyla aktarmaya devam ediyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün açtığı bu yolda, onun ilke ve inkılaplarından ayrılmadan gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşadığı, daha aydınlık, daha özgür, daha demokratik bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 102 yıl önceki birlik ve beraberlik ruhuyla Zafer Bayramı'mızı hep birlikte coşkuyla kutlamak için sizleri 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Simge Sağın konserine davet ediyorum. Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde, canları pahasına savaşarak bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."