Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Konyaaltı'nda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böcek, 21 kabinde 150 vatandaşın tahliye edildiğini, 3 kabinde 18 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, X hesabından teleferik kazasının ardından devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Böcek'in açıklamasında şu bilgiler yer aldı:
"Konyaaltı Tünektepe Teleferik'te mahsur kalan vatandaşlarımız için kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Saat 12.55 itibariyle; 21 kabindeki 150 vatandaşımız tahliye edildi. 3 kabinde 18 vatandaşımızın tahliye çalışmaları devam ediyor."
Son Dakika › Güncel › Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Teleferik Kazası Açıklaması - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?