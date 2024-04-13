Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek\'ten Teleferik Kazası Açıklaması

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Konyaaltı'nda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böcek, 21 kabinde 150 vatandaşın tahliye edildiğini, 3 kabinde 18 kişiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, X hesabından teleferik kazasının ardından devam eden kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Böcek'in açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Konyaaltı Tünektepe Teleferik'te mahsur kalan vatandaşlarımız için kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Saat 12.55 itibariyle; 21 kabindeki 150 vatandaşımız tahliye edildi. 3 kabinde 18 vatandaşımızın tahliye çalışmaları devam ediyor."