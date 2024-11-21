Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek\'ten Turizm Gelirleri Vurgusu

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14. Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. Kongrenin Antalya için önemine değinen Başkan Böcek, "Büyükşehir Belediye'mizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için turizm gelirlerinden pay alması gerekmektedir. Özelikle Sayın Bakanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Bu para Antalya'nındır, Antalya için harcanmalıdır" dedi.

Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Resort Turizm Kongresi başladı. Sektörde yeni perspektifler oluşturmayı ve uluslararası farkındalığı artırmayı amaçlayan, turizm sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren kongrenin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

Turizmdeki hızlı büyümenin, başta Antalya olmak üzere tüm önemli turizm destinasyonlarını yoğun bir göç ve turizm talebiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Başkan Böcek, "Bu talepleri yönetmek de bizlere düşmektedir. Bu noktada ülkemizin yeni bir bakış açısına ve turizm vizyonuna ihtiyacı vardır" dedi.

Başkan Böcek, başta ulaşım olmak üzere kentin tüm altyapısını ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemeye ve geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilirlik artık hepimizin ortak amacı olmalıdır"

"Sürdürülebilirlik artık hepimizin ortak amacı olmalıdır. Genişlettiğimiz yollar, yaptığımız köprüler, akıllı kavşaklar, ilave toplu taşıma araçları, tamamladığımız 3. etap Raylı Sistem ile ulaşıma önemli katkılar sağladık. Şimdi de ihalesini yaptığımız 18 kilometrelik 4. etap Konyaaltı- Varsak Raylı Sistem Hattının yapımına çok yakında başlıyoruz. Hattın 5,5 kilometresi 30 metre yeraltından geçecek ve trafiğe engel olmayacaktır. 22 kilometrelik 5. etap Konyaaltı-Lara-Kundu raylı sistem hattı için de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sayın Turizm Bakanı'mızın dün yaptığı açıklamada yer alan çevre yolları yapımının geçte olsa gerçekleşecek olmasından duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim."

Sürdürülebilir çevre için altyapı yatırımları

Sürdürülebilir bir çevre için altyapı yatırımlarına da aksatmadan devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Serik Karadayı içme suyu temin projesine başladık. Böylece Belek turizm bölgesinin önümüzdeki 50 yıllık su ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 milyar 561 milyon TL yatırım yapıyoruz. Otellerimizin sahasında kalan eski hatları yeniliyoruz. Ayrıca Serik'te 20 yıl, Kemer'de 27 yıl atıksu gelirlerimizi arıtma tesislerimizin yapımı karşılığında Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza devrettik. 36 arıtma tesisimizde günlük 750 bin ton atık su arıtıyor, her gün ortalama 500 ton arıtma çamurunun bertarafı için de yıllık 500 milyon TL harcıyoruz. Kundu arıtma tesisinin yüzde yüz kapasite artışı için 1 milyar 400 milyon TL'lik ihalemizi gerçekleştirdik."

Başkan Böcek, Antalya'nın turizm gelirlerinden daha fazla pay sahibi olması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu para Antalya'nındır, Antalya için harcanmalıdır"

"Sayın Bakanım, siz Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurdunuz ve konaklama vergisiyle hiçbir sektörün yapamadığı kaynağı yarattınız. Turizm Geliştirme Ajansı payı ve konaklama vergisi adı altında milyar doların üzerinde toplanan kaynağa en büyük katkıyı Antalya'mız yapmaktadır. 28 milyona hizmet ederken, biz genel bütçeden sadece yerleşik nüfus 2 milyon 696 bin kişiye göre pay almaktayız. Büyükşehir Belediye'mizin turizm sektörümüze daha fazla hizmet etmesi için bu kaynaklardan pay alması gerekmektedir. Özelikle Sayın Bakanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Bu para Antalya'nındır, Antalya için harcanmalıdır."