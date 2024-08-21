Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i ziyaret etti

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da düzenlenen 'Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katıldı. Başkan Muhittin Böcek, toplantı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek, geçirdiği kazadan dolayı 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Böcek, Genel Başkan Özel ile bir süre toplantı yaparak, kentte hayata geçirdiği projeler ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarını paylaştı

Böcek, daha sonra CHP Lideri Özgür Özel, başkanlığında yapılan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılarak, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarını paylaştı. Başkan Muhittin Böcek, toplantıda halkın refahını yükseltmek için yapacakları çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek, "'Biz Birlikte Güçlüyüz' diyerek çıktığımız bu yolda, tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, kimseyi ötekileştirmeden halkımıza eşit hizmet sunmaya devam edeceğiz. Tüm belediyelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla projelerimizi paylaştık. Vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru ve dertlerine derman olmak için azimle gururla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i de ziyaret etti. Başkan Böcek, Zeybek'e misafirperverliği için teşekkür etti. Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Asu Kaya'ya da 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Kadınların toplumsal ve siyasal alanda daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.