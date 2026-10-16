Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey'de 15 kamyon atığı kaldırdı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey'de 15 kamyon atığı kaldırdı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey\'de 15 kamyon atığı kaldırdı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi'nde hurdacı ve atık toplayıcılarına yönelik temizlik operasyonu düzenledi. Metruk binalar ve boş arazilerden önceden belirlenen 7 noktadan toplam 15 kamyon atık belediye araçlarıyla kaldırıldı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi Balbey Mahallesi'nde hurdacı ve atık toplayıcılarına yönelik temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Hurda eşya ve geri dönüşüm atıklarının depolandığı metruk binalar ve boş arazilerden 15 kamyon atık belediye araçları ile kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muratpaşa Belediyesi iş birliği ile kentin en eski mahallelerinden Balbey Mahallesi'nde hurda ve atık toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hurdacılık ve geri dönüşüm atık depolama faaliyetleri nedeniyle bölgede yaşanan çevre kirliliği, kötü koku ve görüntüleri önlemek amacıyla yapılan denetimlerde çok sayıda depoya baskın yapıldı.

15 KAMYON ATIK KALDIRILDI

Metruk binaları ve ören yerlerini mesken tutarak metal hurda, eskimiş ev eşyaları, kağıt, plastik ve çeşitli atıkların istiflendiği alanlar ekipler tarafından boşaltılarak temizlendi. Kapısı zincirlerle kilitlenen depoların kilitlerini kesen zabıta ekipleri usulsüz alan kullanımına izin vermedi. Gün boyu süren operasyon kapsamında önceden belirlenen 7 farklı noktadan toplam 15 kamyon atık belediye araçlarıyla kaldırıldı.

"DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Samet Gököz, operasyona ilişkin, "Balbey Mahallesi ve çevresinde hurdacılık faaliyetleri nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin giderilmesi ve çevre temizliğinin sağlanması amacıyla emniyet güçleri ve zabıta ekiplerimizle önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışmamız kapsamında çevre kirliliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamasını hedefliyoruz. Çevre kirliliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması amacıyla denetim ve çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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