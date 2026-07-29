Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir: "Antalya’nın ilk yüzey suyu Manavgat’a geliyor"

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Manavgat'ta muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Özdemir, "Projemiz hazır, finansmanını bulduk. İlk kez burada açıklıyorum. Antalya'nın ilk yüzey suyu Manavgat'a geliyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Manavgat Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı. Toplantı, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Manavgat yangınına ilişkin hazırlanan video gösterimiyle başladı. Beş yıl önce yaşanan zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşıldığını belirten Başkan Vekili Özdemir, muhtarların vatandaşlarla belediye arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

ANTALYA'NIN İLK YÜZEY SUYU MANAGAT'A GELİYOR

Manavgat'ın Antalya'nın en stratejik ilçelerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Vekili Özdemir, "Manavgat'ın uzun yıllardır çözüm bekleyen içme suyu ve altyapı sorunlarını öncelikli yatırım alanlarımız arasına aldık. Yalnızca ASAT aracılığıyla ilçemize yaklaşık 5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. İçme suyu ve arıtma tesislerimizde çalışmalar hızla devam ediyor. Arıtma tesisimizin kapasitesi yüzde 70 seviyesine ulaştı ve Ağustos ayı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Bugün tesislerimizi yerinde inceleyerek gelinen son durumu değerlendirdik" diye konuştu.

Antalya'nın içme suyunun yüzde 98'inin yer altı kaynaklarından sağlandığını belirten Özdemir, "Antalya'da suyu yer altından çıkarmak hem meşakkatli hem de maliyetli. Suyu yerin 400 metre altından çıkarıyoruz. 15 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na önemli bir projeyi dahil ettirdik. İller Bankası ve Dünya Bankası finansmanıyla 72 milyon avroluk kredi sağladık. İlk kez burada açıklıyorum. Antalya'nın ilk yüzey suyunu Manavgat'a getiriyoruz. Bu müjdeyi buradan vermek istiyorum" dedi.

İTFAİYE FİLOSU GÜÇLENİYOR

Manavgat yangınının ardından itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını kaydeden Başkan Vekili Özdemir, "Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketlerinden sonra 325 itfaiye eri alımı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek döneminde sağlanan uluslararası finansman kapsamında filomuza 58 tam donanımlı yeni itfaiye aracı kazandırıyoruz. Araçların ilk bölümü teslim edildi. Yıl sonuna kadar tamamının filomuza katılmasıyla birlikte afet ve acil durumlara müdahale kapasitemizi daha da güçlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VEKİLİ ÖZDEMİR'E TEŞEKKÜR

Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çiçek ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Belediyesi arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini belirterek,y şöyle konuştu:

"Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir'e teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi genel sekreterimiz ve genel sekreter yardımcılarımızla değerlendirme toplantısı yaptık. İlçemizin ihtiyaçlarını ve muhtarlarımızdan gelen talepleri kendilerine ilettik. Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir de muhtarlarımızla doğrudan bir araya gelmek ve talepleri ilk ağızdan dinlemek istediklerini ifade etti. Bu buluşmanın ilçemiz adına son derece değerli olduğuna inanıyoruz."

MUHTARLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Toplantının sonunda Başkan Vekili Özdemir, Manavgat'ın 106 mahalle muhtarının talep ve önerilerini dinledi. Yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bürokratlardan bilgi alan Özdemir, mahallelere yönelik yürütülecek projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, katılım sağlayan tüm muhtarlara teşekkür etti. Başkan Vekili Özdemir, daha sonra Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ile birlikte, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle (STK) bir araya geldi. Özdemir, STK temsilcileriyle Manavgat'ta devam eden çalışmaları paylaşarak, görüş ve önerileri dinledi.