Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Personeline Vektörlerle Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Personeline Vektörlerle Mücadele Eğitimi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Personeline Vektörlerle Mücadele Eğitimi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle mücadele çalışmaları kapsamında Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline eğitim düzenledi. Eğitimde, haşere türleriyle mücadele yöntemleri anlatıldı.

24.06.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektörlerle mücadele çalışmaları kapsamında Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli için eğitim düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çevre ilaçlaması konusunda danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ilaçlama personeline 3 güne yayılan bir eğitim verdi.

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, 'Vektörlerle Mücadele' eğitiminde, "Ülkemizde iklim değişikliği konusunda artış oldu. Bu sebeple de böceklerin üreme hızı arttı. Sivrisinekten başka fare, pire, karasinek, hamam böceği, kene gibi 20 farklı haşere türüyle de mücadele ediyoruz. Personele bu haşerelerle mücadele ederken nasıl daha başarılı olabileceklerini anlatıyoruz. Hem sahada hem de salonda eğitimlere devam edeceğiz" dedi.

Kapları ters çevirin

Eğitimin sonunda Prof. Dr. Çetin, personelin merak ettiği soruları cevapladı. Prof. Dr. Çetin, vatandaşlardan da sineklerin üremelerine neden olan durgun su birikebilecek kapları ters çevirmelerini istedi.

Kaynak: ANKA

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