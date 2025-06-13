Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow\'dan \'Sosyal Uyum\' Ödülü Aldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 kıtada 33 ülkeden 310 belediyenin üye olduğu Cittaslow Uluslararası Ağı tarafından düzenlenen 2025 yılı "En İyi Uygulamalar Ödülleri" kapsamında, "Sosyal Uyum" (Social Cohesion) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Cittaslow En İyi Uygulamalar Ödülleri'nin 15. yılında yarışmaya bu yıl 10 ülkeden 18 şehir ve 8 video projesi katıldı. Projelerin değerlendirmesi, Uluslararası Bilim Komitesi Koordinatörü Giuseppe Roma başkanlığında; Cittaslow Başkanı Mauro Migliorini, Genel Sekreter Pier Giorgio Oliveti ve uzman Luca Filippetti'den oluşan jüri tarafından yapıldı. Projeler, Cittaslow felsefesine katkı, sosyal inovasyon, katılım, yatırım ölçeği ve sürdürülebilirlik gibi kriterlerle değerlendirildi.

Ödül getiren proje: "Cittaslow Fikir Maratonu"

Antalya'nın ödül kazandığı "Cittaslow Fikir Maratonu" adlı proje, Yeşilbayır Cittaslow Metropol Mahallesi özelinde hayata geçirildi. ANSİAD, Habitat Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 9-10 Nisan 2025 tarihlerinde HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlik; gençler, yaşlılar, sivil toplum kuruluşları ve belediye temsilcilerinin birlikte çözüm ürettiği, kuşaklar arası iş birliğine dayalı, katılımcı demokrasi temelli bir yönetişim modeli olarak öne çıktı.

Öğrenciler yenilikçi projeler geliştirdi

Fikir Maratonu kapsamında Döşemealtı ilçesindeki liselerden gelen öğrenciler alanında uzman mentörlerden destek alarak, 11 takım, sürdürülebilir şehirler, afet yönetimi, yerel ekonomi, yeşil alanlar, gıda güvenliği, turizm ve girişimcilik gibi konularda yenilikçi projeler geliştirdi. Fikir Maratonunda mahalle ölçeğinde yaşam kalitesini artıran yaratıcı çözüm önerileri, kırılgan grupların kent politikalarına aktif katılımı ve toplumsal dayanışmayı önceleyen kapsayıcı tasarım süreçleri ele alındı. Bu uygulama, yalnızca bir proje olarak değil; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunun somut bir ifadesi olarak da öne çıktı.

Sosyal katılıma öncülük eden örnek proje

Jüri değerlendirmesi sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödüle layık görüldüğü "Sosyal Uyum" kategorisi, Cittaslow felsefesinin insan merkezli boyutunu temsil ediyor. Bu başlık altında ödül alan projeler; farklı yaş gruplarını bir araya getiren, toplumlar arası güveni ve iş birliğini güçlendiren, mahalle temelli katılımı görünür kılan, gençler, yaşlılar, kadınlar ve engelliler gibi kırılgan grupları karar süreçlerine dahil eden uygulamalar olarak dikkati çekiyor.

Antalya Wando'da ödül için sahneye çıkacak

Antalya'nın bu kategoride ödül alması, şehrin yalnızca çevresel değil, toplumsal sürdürülebilirlikte de model kent olarak kabul edildiğini, yerel yönetim anlayışının katılımcılık ve toplumsal kapsayıcılık ilkeleriyle örnek bir modele dönüştüğünü uluslararası düzeyde tescillemiş oldu. Ödül töreni 21 Haziran 2025 tarihinde Güney Kore'nin Wando kentinde düzenlenecek olan Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu kapsamında yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu vesileyle Cittaslow topluluğu nezdinde "Sosyal Uyum" temalı çalışmalarıyla sahnede yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başarı hikayesi, Wando'da tüm dünyaya duyurulacak; Antalya'nın "sakin ama etkili" adımlarla toplumsal uyum, sosyal adalet ve katılım konularında sergilediği liderlik küresel ölçekte duyurulacak.