Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Yaz Kampı İlçelerden Gelen Öğrencileri Ağırlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Yaz Kampı İlçelerden Gelen Öğrencileri Ağırlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Ekran Işığından Ağaç Gölgesine' sloganıyla başlayan yaz kamplarıyla gençleri doğayla buluşturuyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kampının ilk misafirleri Alanya'dan gelen 32 öğrenci oldu. Kamp, çeşitli etkinlik ve atölyelerle eğlenceli bir ortam sunarken, telefon kullanımı belirli saatlerde izin veriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden başvurular alınacak olan yaz kamplarına tüm çocuk ve gençler davet ediliyor.

16.07.2024 15:01
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Antalya Büyükşehir Belediyesi "Gençlik yaz kampı" ilçelerden gelen öğrencileri ağırlamaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Ekran Işığından Ağaç Gölgesine" sloganıyla başlayan yaz kampları gençleri telefon ve bilgisayardan uzaklaştırıp doğayla buluşturuyor. Kamp, çeşitli etkinlik ve atölyelerle eğlenceli bir ortam sunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde düzenlenen ve 11-15 yaş yaz kampının bu yılki ilk misafirleri çoğunluğu Alanya'dan 32 kişilik öğrenci grubu oldu.

Kampta yeni arkadaşlarla tanışma, kaynaşma ve sosyalleşme fırsatı bulan öğrencilere, telefon kullanım izni belirli saatlerde veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Merkezi Gençlik Lideri Atanur Çelik, yaz boyunca sürecek kampa Antalya'nın tüm ilçelerinden katılım olacağını ifade etti.

Çelik, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve web sitemizin üzerinden başvurular alınacaktır. Tüm çocuk ve gençlerimizi doğa ile iç içe keyifli vakit geçirebileceği yaz kamplarımıza bekliyoruz." dedi.

Kampa katılan 13 yaşındaki Melisa Er de, kampı çok sevdiğini ve eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Yaz kampının çok eğlenceli geçtiğini söyleyen Berat Tuan ise "Her gün havuza giriyoruz, futbol oynuyoruz, geceleri film izliyoruz, yeni arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Kütüphanede kitap okuyor akıl ve zeka oyunları oynuyoruz. Burada olmaktan çok keyif aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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