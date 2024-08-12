Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri ile Enerji Tüketiminin Yüzde 39'unu Karşılıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri ile Enerji Tüketiminin Yüzde 39'unu Karşılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vererek kentin güneş enerjisi potansiyelini değerlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019'dan bu yana 9 yeni güneş enerji santrali daha ekleyerek GES sayısını 17'ye çıkardı. Yeni GES yatırımları ile birlikte enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39,59'unu karşılayan Büyükşehir Belediyesi, GES ile 34 milyon 650 bin TL ekonomik katkı sağlıyor.

12.08.2024 11:23
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, enerji alanındaki politika ve stratejilerini hayata geçirmeye devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına önem ve öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, kentin güneş enerjisi potansiyelini değerlendirerek enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39.59'unu Güneş Enerji Santrallerinden (GES) sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırıyor. GES yatırımlarına öncelik ve önem veren Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2019'dan bu yana 7 adet olan güneş enerji santrallerine 9 yeni güneş enerji santrali daha ekleyerek GES sayısını 17'ye çıkardı. Yeni GES yatırımları ile birlikte kurulu gücü 9,49 MW'a ulaşan Büyükşehir Belediyesi enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39,59'unu santraller ile karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi GES ile 34 milyon 650 bin TL ekonomik katkı sağlıyor.

Çatı tipi GES'lerin sayısı artacak

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Dağbeli/ Döşemealtı bölgesinde toplam 7 adet arazi tipi GES, Döşemealtı Çıplaklı Engelli Rehabilitasyon Merkezi Çatısı, Fatih İstasyonu Tramvay Atölye Binası Çatısı ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Çatısında olmak üzere toplam 10 adet GES bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, yeni GES yatırımları ile temiz enerji üretim kapasitesini artırmayı da hedefliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası çatısına 120 kWe ve Manavgat Toptancı Hali çatısına 539 kWe kurulu gücünde çatı GES tesislerinin 2024-2025 yılları içerisinde yapılması planlanıyor. Ayrıca Alanya, Demre, Kumluca, Finike ve Kaş Toptancı Halleri ile Hayvan Barınağı çatılarına ve Elmalı'da arazi olmak üzere GES yapılmasına ilişkin fizibilite çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri ile Enerji Tüketiminin Yüzde 39'unu Karşılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri ile Enerji Tüketiminin Yüzde 39'unu Karşılıyor - Son Dakika
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