Antalya Büyükşehir Belediyesi, İsmail Baha Sürelsan'ı Vefatının 28'inci Yılında Etkinliklerle Andı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kurucusu, bestekar ve devlet sanatçısı İsmail Baha Sürelsan, vefatının 28'inci yılında etkinliklerle anıldı. Sürelsan adına düzenlenen Türk Müziği Ödül Töreni ve Anma Programı'nda "Yaşam Boyu Onur Ödülü", Türk sanat müziğinin duayen bestekarı Zekai Tunca'ya verildi.

Süralsan için ilk tören Uncalı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenledi. Yasin-i Şerif okunmasıyla ile başlayan anma programında Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı sanatçıları, öğrencileri, yakınları, eski öğrencileri ve sevenleri Sürelsan için dualar etti.

Anma törenine yoğun ilgi

İsmail Baha Sürelsan'ın adını, anılarını ve mirasını yaşatmak için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda ise ünlü bestekarın adına Türk Müziği Ödül Töreni ve Anma Programı gerçekleştirildi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Türk sanat musikisine gönül veren vatandaşlar ve Sürelsan'ın sevenleri katıldı.

Törende konuşan Hacıoğlu, şunları söyledi:

"Ömrünü Türk müziğine adayan; eğitimciliği ve araştırmacılığıyla da bu topraklara derin izler bırakan İsmail Baha Sürelsan'ı vefat yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Onun Antalya'da tutuşturduğu meşale, bugün konservatuvarımız çatısı altında yetişen binlerce gencin elinde yanmaya devam ediyor. Bu, Sürelsan'ın eserlerinin yanında bize bıraktığı en büyük mirastır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak, bizim için bir sorumluluktur. Bu amaçla düzenlediğimiz İsmail Baha Sürelsan Türk Müziği Ödülleri Töreni, Türk müziğine emek veren sanatçılarımıza duyduğumuz derin saygının somut bir göstergesidir."

Program, Şef Celal Abacı yönetiminde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Sanat Müziği İcra Heyeti'nin Sürelsan'ın ünlü bestelerinin yer aldığı dinleti ile başladı. Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu'nun üstlendiği gece, anıların ve hatıraların yer aldığı söyleşilerle devam etti.

Geçen yıl ilki düzenlenen İsmail Baha Sürelsan Türk Müziği Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Özgen Gürbüz, Münip Utandı, Ayşe Taş ve Dr. Dilek Yüzlüer'den oluşan seçici kurulun değerlendirmesiyle "Genç Kuşak Başarı Ödülü" TRT İstanbul Tanbur Sanatçısı Pelin Değirmenci'ye verildi. Değirmenci'nin ödülünü Hacıoğlu takdim etti.

Zekai Tunca'ya ödül

"Yaşam Boyu Onur Ödülü" ise klasik Türk musikisi alanında seçkin yorumculuğu, bestekarlığı, güçlü repertuvar birikimi ile Türk musikisine kalıcı eserler ve unutulmaz yorumlar kazandırması, yüksek musiki zevki, sanat hayatı boyunca sergilediği istikrarlı duruş ve Türk müziğinin estetik çizgisini geniş kitlelere ulaştırılmasına sunduğu katkılar dolayısıyla Zekai Tunca'ya takdim edildi."

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Tunca, ödül törenine gönderdiği video mesajda, "Ödüle layık görülmekten büyük onur ve gurur duydum. Türk musikisine ömrünü adamış, kıymetli bestekar İsmail Baha Sürelsan'ın adını taşıyan bu özel gecede onun aziz hatırası altında buluşmak ve bu mirasın bir parçası olarak anılmak benim için son derece kıymetlidir. Çok istememe rağmen aranızda bulunamasam da bu güzel gecede kalbim sizlerle. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir'e, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı kadrosuna şahsımı bu ödüle layık gören seçici kurula ve her zaman sanata sahip çıkan Antalya halkına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tunca'nın ödülünü, Vali Şahin sanatçı Münip Utandı'ya takdim etti. Vali Şahin, ödül takdiminin ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yozlaşma ve yozlukların çağında yaşıyoruz. Böyle bir çağda böyle bir derin imbikten süzülen nezaket, ummanlar kadar derin bir kültürün unsurlarını, örneklerini burada görmenin ve bunların timsallerini ödüllendirmenin ne kadar değerli olduğunu kelimelerle ifade edemiyorum. Yapay zekaların ürettiği şarkıların ciddi ciddi dinlendiği bir çağdayız. Böyle acı bir çağda böyle bir akşamda sizlerle birlikte olmaktan ve Zekai Tunca gibi bir büyük üstada ödül takdim etmekten ve Münip Utandı gibi yaşayan en büyük icracıya sahip olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Antalya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum."

Tören sonunda Murat Salim Tokaç ile Dilek Yüzlüer'in sunumu, ses sanatçısı Umut Akyürek'in icralarıyla "Müsiki Sandığımız" adlı özel bir konser verdi.