Antalya Büyükşehir Belediyesi Köy Enstitüleri\'nin 84. Yıl Dönümünde Söyleşi Düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84. yıl dönümünde "Cumhuriyet Eğitiminin Yüz Akı Köy Enstitüleri" söyleşisi düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli eğitim merkezlerinden Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 84. yıl dönümünde, eski bir Köy Enstitüsü öğrencisi ve 16. Dönem Milletvekili Dr. Sami Gökmen'in konuşmacı olduğu bir söyleşi düzenledi.

"Cumhuriyet Eğitiminin Yüz Akı Köy Enstitüleri" başlığı altında yapılan söyleşide, Köy Enstitüleri'nin, Cumhuriyet tarihi ve toplumun gelişimi açısından önemine değinildi, Köy Enstitüleri'nde ne gibi eğitimler verildiği ile birlikte işleyişi anlatıldı. Söyleşiye, enstitü mezunu öğretmen Nazmi Öner de katıldı.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Dr. Sami Gökmen, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndan sonra söylediği "Asıl savaş şimdi başlıyor" sözünü hatırlatarak, Atatürk ve arkadaşlarının, halkın eğitilmesi için gösterdiği çabadan, bu çabanın sonunda da Köy Enstitüleri'nin kurulduğunu belirtti. Gökmen, şöyle konuştu:

"1940 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü önderliğinde, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Tonguç'un çabaları sayesinde köylerde yaşayan ve ilkokul mezunu vasfı taşıyan çocukların Köy Enstitüleri'nde eğitim görüp tekrar yaşadıkları köylere dönerek öğretmenlik yapması amaçlanmıştır. Köy Enstitülerinde, gündelik yaşamdan, Matematik, Türkçe, Fen gibi birçok alanda dersler verilmiştir. Orada yetişen öğrenciler, Cumhuriyet'e büyük katkılar sağlayan insanlar olmuştur."

Söyleşinin ardından, Bülent Ecevit Kültür Merkezi fuayesinde "Köy Enstitüleri" sergisi açıldı. Sergi, 20 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.