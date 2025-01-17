Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför TIR'ı ile Manavgat ve Kaş ilçelerindeki kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti sundu. Toplamda 171 öğrenci ve birçok vatandaş bu hizmetten faydalandı.

17.01.2025 10:55  Güncelleme: 10:57
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför TIR'ı, Manavgat ve Kaş ilçelerinin merkezine uzak mahallelerinde yaşayan öğrencilere, ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Kuaför TIR'ı, Kaş'ın kırsal mahallerinde vatandaşların ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda TIR, Kaş'ın Bezirgan mahallesinde vatandaşlara ücretsiz saç kesimi yaptı.

Mobil Kuaför TIR'ı okullarda

Mobil Kuaför TIR'ı Manavgat'taki Odaönü Çallıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ile Karacalar Fatma Turan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine de ücretsiz kişisel bakım hizmeti sundu. İki gün devam eden hizmette, Odaönü Mahallesi'ndeki okula Karakaya, Boztepe ve Yalçıdibi mahallelerinden gelen öğrenciler, Karacalar Mahallesi'ndeki okula ise Sülek, Cevizler ve Hacıisalı mahallelerinden gelip taşımalı eğitim gören öğrenciler faydalandı. Toplamda 171 öğrenciye kuaförlük ve berber hizmeti verildi.

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları hizmete teşekkür ederek, "Biz şehir merkezinden uzak mahallelerde yaşıyoruz. Bu hizmetlere ulaşmamız biraz zor oluyor. Bize bu hizmeti gönderen Başkan amcamıza teşekkür ederiz" dedi.

Gündoğmuş, Akseki ve İbradı'da hizmet verdi

Mobil Kuaför, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı'da da hizmet verdi. Gündoğmuş'ta Bedan İlköğretim Okulu'nda 43 öğrenci, Akseki Cevizli'de 34, İbradı ve Ormana'da 142 vatandaşa kişisel bakım hizmeti verdi. Mobil Kuaför, Demre'de de iki gün boyunca Çağman, Belören, Köşkerler, Yavu, Gürses ve Kapaklı da 142 vatandaşa hizmet sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Mobil Kuaför Hizmeti - Son Dakika

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