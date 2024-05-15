Antalya Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesi Yapıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesi Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sinek ve Haşere Mücadelesi Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit edebilecek sinek ve haşerelere karşı yıl boyu aralıksız mücadele ediyor. Bin 600 personel 200 araçla tüm ilçelerde ilaçlama yapıyor.

15.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:28
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında halk sağlığını tehdit edebilecek sinek ve haşerelere karşı yıl boyu aralıksız mücadele ediyor. Bin 600 personel 200 araçla tüm ilçelerde ilaçlama yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, halkın rahat bir yaz geçirmesi için 200 araç ile bin 600 kişilik mücadele ekibi kurdu. Yaz aylarında oluşabilecek uçkun ve uçkun larvaları için harekete geçen vektörel mücadele ekipleri, karada ve suda gece gündüz ilaçlama çalışması yapıyor.

Halk sağlığını tehdit eden türlerin üremesini önlemek amacıyla yoğun mesai yapan ekipler, Antalya genelinde yaz boyunca ilaçlama faaliyetlerine devam edecek.

Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mesut Çınar, "Halk sağlığını korumak amacıyla, salgın hastalıkların oluşmasını önlemeyi amaçlıyoruz. Vektörle mücadele çalışmamız kapsamında bin 600 personel 200'e yakın araç ile bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Uçkun mücadelesinde mistblower ve ULV makinaları kullanmaktayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi büyük bir kararlılıkla vektörle mücadele faaliyetine aralıksız bir şekilde devam edecek" dedi.

Sivrisinek, karasinek gibi haşerelerle mücadelede özellikle çatı katları, site bahçeleri, bodrumlardaki ve atık durumundaki malzemelerin üzerinde kalan su birikintilerinin bu tür canlıların üremesinde önemli bir faktör oluşturduğuna dikkati çeken Mesut Çınar, şunları söyledi:

"SU BİRİKİNTİSİNE İZİN VERMEYİN"

"Vatandaşların çatılara ve binaların etraflarına koymuş oldukları boş kaplara dolan yağmur suyuyla beraber sivrisinek ve haşereler yumurtluyor. Sonrasında ani ve kontrolsüz uçkun meydana geliyor. İlaçlama personelimiz bu çatı katları, balkon ve bahçelerindeki su birikintilerine ulaşamaması sebebiyle, vatandaşlar tarafından biriken suların boşaltılması gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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