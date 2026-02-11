Antalya Büyükşehir Belediyesine Yönelik Soruşturmada İddianame Kabul Edildi: İlk Duruşma 16 Mart'ta - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesine Yönelik Soruşturmada İddianame Kabul Edildi: İlk Duruşma 16 Mart'ta

11.02.2026 01:51  Güncelleme: 10:01
Antalya'da Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 kişi hakkında 702 sayfalık iddianame kabul edildi. Suçlamalar arasında nüfuz ticareti, haksız mal edinme ve dolandırıcılık yer alıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 702 sayfalık iddianamede, 41 kişinin zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, ayrıca cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması istendi.

Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilirken, ilk duruşma tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
