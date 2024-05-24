Antalya Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Yapışkan Tuzak Desteği Sağladı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele kapsamında Manavgat'taki üreticilere, 18 bin 200 yapışkan tuzak desteği sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle üreticilere mavi ve sarı yapışkan tuzak desteği veriyor. Büyükşehir'in ziraat mühendisleri, üreticilere hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi verdikten sonra sera ve bahçelerde inceleme yapıp nasıl bir mücadele yapılacağını anlatıyor. Manavgat'ta Çardak, Taşağıl ve Sağırin mahallerinde üreticiyle buluşan ekipler, sera üretimi yapan çiftçilerin sıklıkla karşılaştıkları beyaz sinek, thiripsler ve zararlı yaprak bitleri ile doğal yollarla nasıl mücadele edilebileceğine yönelik bilgilendirme yaptı.

49 çiftçiye 18 bin 200 adet tuzak

Bilgilendirmenin ardından üreticilere zararlı ilaç kullanımını azaltan tuzaklar dağıtıldı. Çardak Mahallesi Muhtarı Musa Poyraz, tuzakların maliyet ve iş gücünü azaltacağını belirterek, "Beyaz sinekle mücadele için yılda beş kez ilaçlama yapıyorsam, yapışkan tuzakları serama astığım zaman yılda bir ya da iki kez ilaçlama yapacağım. Maliyet ve işçilik gideri düşecek. Hem ürünlerin hem de tüketicinin sağlığını korumuş olacağız. Muhittin Başkan'ımızın çiftçilere ve bölge halkına sahip çıkmasından çok memnunuz" dedi.

"Biyoteknik mücadele yaygınlatırılacak"

Ziraat mühendisi Hatice Parlak da "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle biyoteknik mücadeleyi yaygınlaştırarak, tarladan sofraya güvenilir kaliteli ürün elde etmesini sağlamak ve üreticilerin iş gücünü, girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Sarı yapışkan tuzakları; beyaz sinek, mavi yapışkan tuzaklar ise trips mücadelesinde kullanılıyor" diye konuştu.

Silajlık mısır tohumu başvuruları alındı

Öte yandan Belediye, ilçede silajlık mısır tohumu hibe desteği başvurularını da yerinde aldı. Başvurularda genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapıldı. Genç çiftçilerden Mehmet Gündoğdu, çiftçilerin üretim yapamayacak hale geldiğini, hibe desteklerinin çiftçilere adeta can suyu olduğunu söyledi.