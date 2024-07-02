Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

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Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yılı coşkuyla kutlandı. Bayramda yüzme yarışları, çıpa çıkarma yarışları ve flyboard gösterileri düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyelerini Elektronik Gemi Denetim Merkezi'nde ağırlayarak, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

02.07.2024 10:29  Güncelleme: 12:07
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(ANTALYA)- Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yılı, coşkuyla kutlandı. Bayramda geleneksel yüzme, çıpa çıkarma yarışları ile flyboard gösterileri düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyelerini Büyükşehir Belediyesi Elektronik Gemi Denetim Merkezi'nde ağırlayarak, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Antalya Büyükşehir'in 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98'inci yılı kutlamaları kapsamında Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlediği törene, Vali Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, vali yardımcıları Mustafa Hulusi Arat, Suat Seyitoğlu, Yalçın Sezgin, Erol Tanrıkulu, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Bu mavi sular tarihimizde çok önemli. Bugün sadece denizlerin önemini anlatan bir gün değil, bu vatan kurtarmanın bayramıdır. Bu denizler bugün bizimse 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda kutladığımız değerler sayesindedir. Milli Mücadele İstiklal Harbi sayesindedir. İstiklal Harbi'nin o kahraman nesli ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir. Hepsini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. 1 Temmuz, Milli Mücadele destanıdır. Bunu çocuklarımıza gelecek nesillerimize çok iyi anlatalım" dedi.

Egemenlik ve bağımsızlık sembolü

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Türk denizciliğinin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olan önemli bir günü kutluyoruz. Mavi vatanın korunması yönünde çaba gösteren bütün güvenlik güçlerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hem denizlerin korunması hem de deniz kenti Antalya'nın bu yönde gelişmesi için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Flyboard gösterisi

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı heyecanlı yarışmalara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Yüzme, denize atılan çıpayı çıkarma yarışlarında katılımcılar, kıran kırana mücadele etti. 500 metre yüzme yarışında Mevlüt Efe Güler birinci, Atakan Ercan ikinci, Berk Boz üçüncü oldu. Bayrağı yağlı direkten alma yarışması ve çıpa çıkartma yarışını ise Muhammet Resul Akkuş kazandı. Etkinlikler kapsamında yapılan flyboard gösterisi, heyecanla izlendi. Su yüzeyinde yapılan akrobatik hareketler, izleyenleri hayran bıraktı.

Gemi Denetim Merkezi'ne ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kabotaj Bayramı nedeniyle Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Çetin ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ı, Elektronik Gemi Denetim Merkezi'nde ağırladı. Başkan Böcek, kentte deniz araçları kaynaklı kirliliğin 7/24 denetlenmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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