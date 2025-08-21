Antalya'da 14 Siber Suçlu Yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince siber suçlara yönelik yürütülen çalışmada gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçların önlemesine yönelik şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" suçu kapsamında 14 şüpheli şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2'si serbest bırakıldı.

"5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi cezaevine teslim edildi, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında yakalanan 1 şüpheli de tutuklandı.