Antalya'da 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı

16.07.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

ANTALYA'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kent protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda, 15 Temmuz gecesinde şehit olanlar dualarla anıldı.

'MEYDANLARI ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DOLDURUYORUZ'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, 15 Temmuz'un, kahramanların vatan uğruna can verdiği, unutulmaması gereken bir gün olduğunu söyledi. Kılınç, "Vatanına, bayrağına ve kutsallarına dokunanlara en güzel cevabı veren kahramanların, arkalarına bakmadan F-16'lara, tanklara ve toplara göğüs geren şehitlerimizin anıldığı gündür. Ay yıldızlı bayrağın gökte dalgalanabilmesi için Asım'ın nesli misali yetiştirdiğimiz evlatlarımız görevlerini yaptı. Biz de onları anmak için meydanları dolduruyoruz" dedi.

'15 TEMMUZ'UN BIRAKTIĞI DERSLERİ İYİ ANLAMALIYIZ'

Programda konuşan Rektör Özlenen Özkan ise millet iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa yönelik darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelen hain darbe girişimini bir kez daha hatırlamak, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anmak için bir aradayız. Üzerinden geçen 10 yılın ardından yaşanan bu darbe girişiminin bize bıraktığı dersleri çok iyi anlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'AKILLARINI VE İRADELERİNİ TESLİM ETTİLER'

Antalya Valisi Hulusi Şahin de Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişin tarihe geçtiğini belirterek, "Türk milletinin kahramanlığı başka hiçbir millete benzemez. Bir yerde Türk ayağa kalkıyor; Hasan Tahsin gibi, Ömer Halisdemir gibi kurşununu düşmanın alnına sıkıyor ve orada her şey değişiyor" dedi. Asıl sorgulanması gerekenin bazı insanların yabancı yapılara nasıl teslim olduğu konusu olduğunu ifade eden Şahin, "Nasıl oluyor da bu memleketin çocukları kendilerini böyle yabancılara kaptırıyor? Biz çocuklarımızı bu yabancı yapıların oyuncağı haline nasıl getiriyoruz? Asıl soru budur. Çünkü akıllarını ve iradelerini teslim ettiler. Dindar olacaklarını zannediyorlardı" ifadelerini kullandı.

FETÖ mensuplarına da seslenen Vali Şahin, "Siz ihanet ederek kendi soyunuzu ve haysiyetinizi kirlettiniz. Bu sadece sizinle kalmayacak, çocuklarınıza ve torunlarınıza da sirayet edecek. Kuklası olduğunuz küresel güçlerin içinde eriyip yok olacaksınız. Hiç olmazsa neslinizi kurtarın" dedi.

Program, ilahiler okunması, 15 Temmuz'u anlatan video gösterimi ve şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz, Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı - Son Dakika

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta’dan acı haber Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
TBMM’de 15 Temmuz’a özel mapping gösterisi TBMM'de 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:53
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde FETÖ parmağı: Tereyağından kıl çeker gibi...
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
17:29
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği kentte anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği kentte anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 18:48:41. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.