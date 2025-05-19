(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen törene Başkan Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, zabıta personeli, ASAT personeli, Gençlik Meclisi üyeleri, Genç Antalya Gönüllüleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile Büyükşehir izcileri katıldı.
Tören, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına Muhittin Böcek'in çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek, çelenk töreninin ardından sporcular ve gençlerle Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 19 Mayıs Kutlamaları: Başkan Böcek Çelenk Sundu - Son Dakika
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