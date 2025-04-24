Antalya'da 23 Nisan Kutlamaları, Mustafa Sandal Konseri ile Taçlandı

(ANTALYA) - Antalyalılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mustafa Sandal konseri ile kutladı. Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Meydanı'na dolduran on binlere seslenerek, "Cumhuriyetimize ve aydınlık yarınlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum" dedi.

Antalyalı çocukların 23 Nisan'ı coşkuyla kutlaması için eğlenceli bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını unutulmaz bir konserle noktaladı. Pop müziğin sevilen sanatçısı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne aldı. Başkan Böcek konseri, Çocuk Başkan Deniz Erdemir ve on binlerce Antalyalı ile birlikte izledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Demokrasiye olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

"Mavi gözlü dev adamın, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz' sözlerinin izinde Cumhuriyetimize ve aydınlık yarınlarımıza sahip çıkmanızı istiyorum. 'Vatanı sevmek çocukları sevmekle başlar' diyen Ata'mız bu günü tüm dünya çocuklarımıza armağan etmiş, dünyaya barış ve kardeşlik mesajı vermiştir. Çocuklarımız da 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesiyle Ata'mızın izinden yürümeye devam ediyor. 23 Nisan demokrasidir, bağımsızlıktır. 23 Nisan egemenliktir, Cumhuriyetimizin temelidir. 23 Nisan çocuklarımıza en büyük hediyedir, en büyük mirastır. 23 Nisan sevinçtir, en güzel bayramdır. Bundan 105 yıl önce bu vatanı bizlere emanet eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Ülkemizin güzel yarınları için umudumuzu asla yitirmeyeceğiz. Demokrasiye olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

"Antalya'mızdan Silivri'ye selam olsun"

Konuşması sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözleriyle kesilen Başkan Böcek, Cumhuriyet Meydanı'ndan Silivri'ye selam gönderdi. Başkan Böcek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için adaletin en kısa sürede tecelli etmesini bekliyoruz. Antalya'mızdan Silivri'ye selam olsun. Sana söz Ata'm devrimlerinden, demokrasiden, adaletten ayrılmadan, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün hüküm süreceği, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olacağı Türkiye'miz için hiç durmadan azimle, gururla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından sahneye Mustafa Sandal çıktı. Şarkılarını on binlerce Antalyalı ile birlikte seslendiren Sandal, dansları ve esprileriyle de geceye renk kattı.

Konser sırasında çocuk başkan Deniz Erdemir ve arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkan Başkan Böcek, günün anısına Mustafa Sandal'a çiçek ve Antalya'nın simgelerinin yer aldığı tablo hediye etti. Sandal da Başkan Böcek ve on binlerce Antalyalının yer aldığı özçekim ile geceyi ölümsüzleştirdi.