Antalya'da 23 Nisan Festivali Başladı

17.04.2026 16:22  Güncelleme: 17:35
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali, renkli etkinliklerle dolu bir programla başladı. Festival, 17-19 Nisan tarihleri arasında Cam Piramit Festival Alanı'nda gerçekleştiriliyor ve minik sporcular için satranç turnuvası da düzenleniyor.

(ANTALYA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali" coşkuyla başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, 17-18-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Cam Piramit Festival Alanı'nda gerçekleşecek.

Miniklere özel satranç turnuvası

Festivalin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel düzenlenen Satranç Turnuvası da başladı. Minik sporcuların çekişmeli mücadelesini aileleri de heyecanla takip etti.

Festival renkli başladı

Cam Piramit Kral Yolu'nda düzenlenen etkinliklerin ilk gününde çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Kral Yolu'nda kurulan festival alanında çocuklar ve aileleri, şişme oyun parkları, yüz boyama, panayır oyunları ile gün boyu eğlenceli anlar yaşadı.

Hafta sonu gösteri ve eğlence var

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Uçurtma Festivali kapsamında hafta sonu çocuklar ve aileleri coşkulu gösteriler ve sürprizlerle dolu bir festival programında buluşacak. 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediyesi, festival alanında çocuklara ücretsiz rengarenk uçurtmalar dağıtacak. Uçurtmalar çocukların elinde gökyüzüne yükselecek. Ayrıca Çocuk disco, dj performansları, maskotlar, meslek atölyeleri, tiyatro gösterileri, mini club dansları, jonglör şovları, sihirbaz gösterileri ve ritim atölyeleri gün içine yayılan etkinlikler olarak festival alanında yer alacak. 17'nci Ulusal Satranç Turnuvası'nda da 7-12 yaş sporcular mücadele edecek.

Kral Yolu'nda sevgi korteji

19 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Uluslararası Antalya Çocuk Festivali'ne 10 farklı ülkeden katılım sağlayan çocuklar Sevgi Korteji'nde buluşacak. Cam Piramit Kral Yolu'nda gerçekleşecek kortejin ardından Cam Piramit Amfi Sahne'de çocuklar geleneksel kıyafetleri eşliğinde dans gösterileri sunacak.

Kaynak: ANKA

